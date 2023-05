Rio Grande do Sul Frente fria provoca chuva e queda nas temperaturas no Rio Grande do Sul

Por Marcelo Warth | 26 de maio de 2023

Após o calor dos últimos dias, frente fria avança pelo Estado Foto: Freepik Após o calor dos últimos dias, frente fria avança pelo Estado. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

Nos próximos dias, há previsão de chuva e temperaturas amenas na maior parte do Rio Grande do Sul, de acordo com um boletim meteorológico divulgado pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação.

Após temperaturas máximas em torno de 30°C em diversas regiões nesta sexta-feira (26), uma frente fria provoca chuva em todo o Estado, com possibilidade de temporais isolados, neste (27) e (28).

Na (29) e ça-feira (30), ocorrerão chuvas isoladas na maioria das regiões, e o ingresso de ar frio provocará o declínio das temperaturas. Na (31), o ar seco vai predominar na maior parte do Estado. Somente no Norte e Nordeste, deverão ocorrer chuviscos e garoas isoladas.

Porto Alegre

A previsão para este fim de semana é de chuva e queda nas temperaturas em Porto Alegre. Neste sábado, os termômetros marcam entre 16°C e 24°C e, no domingo, entre 14°C e 17°C, segundo a Metsul Meteorologia.

Na segunda, o tempo ficará nublado, com mínima de 14°C e máxima de 21°C. As condições climáticas serão semelhantes na terça. O sol deve voltar a brilhar na Capital gaúcha no fim da semana.

2023-05-26