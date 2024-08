Acontece Frigorífico Borrússia celebra retomada e força das marcas gaúchas na 47ª Expointer

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2024

Fabiano Formagio, gerente comercial da empresa, ao centro, ao lado dos secretários do Turismo, Ronaldo Santini, e do Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e dos presidente e vice da Rede Pampa, Alexandre Gadret e Paulo Sérgio Pinto. Foto: O Sul Foto: O Sul

Uma das marcas mais lembradas na hora do tradicional churrasco dos gaúchos, o Frigorífico Borrússia está novamente presente na Expointer. Na edição deste ano, porém, a empresa chega ao evento não apenas para apresentar seus produtos, mas também com o papel de mostrar a força dos empreendimentos gaúchos na feira que leva a bandeira da retomada.

“É o momento dos gaúchos, das empresas regionais, estarem mais presentes. Nós sempre acreditamos na recuperação do Rio Grande do Sul e os resultados iniciais dessa Expointer estão mostrando isso, mostrando a força dos gaúchos”, ressalta Fabiano Formagio, gerente comercial do grupo referência em produtos suínos, fundado na década de 1990, na cidade de Osório, no litoral do Estado.

Ao longo dos nove dias de Expointer, a empresa realizará diversas participações dentro do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, levando o sabor da culinária e da tradição gaúcha para o público. Neste domingo (25), foi a vez da Casa da Rede Pampa receber os representantes da empresa, acompanhados dos divertidos mascotes Bóris e a Bella, que encantaram as crianças e demais pessoas que passavam em frente ao local.

O líder do frigorífico Borrússia explica que a empresa não se envolve na venda direta dos produtos e nem no pavilhão das indústrias familiares. “Nós entendemos que tem que ter espaço para todo mundo. União também é isso, é mostrar a força de todos os gaúchos crescendo juntos. Nós também nascemos da agroindústria, então temos muito respeito”, ressalta.

Após a visita na Casa da Rede Pampa, Bóris, Bella e os representantes da empresa ainda participaram de mais um evento de degustação na Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, onde estarão novamente na sexta-feira (30). “Estamos atuando em ativações dentro do Parque, mas os nossos produtos estão diretamente presentes em 100% da feira”, reforça Formagio.

A Expointer é uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina e ocorre de 24 de agosto a 1º de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no Rio Grande do Sul.

2024-08-25

2024-08-25