Expointer Pela primeira vez na história da Expointer, Pavilhão da Agricultura Familiar supera R$ 1 milhão no primeiro dia de vendas

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Comparado ao mesmo período em 2023, o Pavilhão registrou um aumento de 11,48% nas vendas. Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom Comparado ao mesmo período em 2023, o Pavilhão registrou um aumento de 11,48% nas vendas. (Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom) Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No sábado (24), primeiro dia da 47ª Expointer, o Pavilhão da Agricultura Familiar superou R$ 1 milhão em vendas e alcançou um recorde histórico. Com um total de R$ 1.020.554,50 em comercializações, esta é a primeira vez que o espaço alcança esta marca, desde o início do Pavilhão da Agricultura Familiar na Expointer, em 1999.

Comparado ao mesmo período em 2023, o Pavilhão registrou um aumento de 11,48% nas vendas. No ano passado, o total de comercializações no primeiro dia foi de R$ 915.479,60, evidenciando o crescimento constante e a popularidade cada vez maior deste espaço.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, destacou que esse resultado reflete o sucesso do trabalho conjunto de agricultores familiares. “Alcançar esse grande resultado já no primeiro dia de feira indica o acerto do governo do Rio Grande do Sul em manter a realização da Expointer. Estamos a passos largos, no caminho da recuperação e da reconstrução do nosso Estado”, comemorou Covatti. A expectativa do secretário é de que, ao longo dos próximos dias, o volume de vendas continue a crescer, consolidando a importância da agricultura familiar para a economia do Estado.

As agroindústrias, tradicionalmente um dos principais destaques da feira, lideraram as vendas do espaço, somando R$ 813.313,90. Este resultado reflete a confiança do público na qualidade dos produtos oferecidos, que vão desde alimentos tradicionais até inovações como geleias e licores artesanais.

O setor de artesanato, plantas e flores também apresentou bom desempenho, com vendas totalizando R$ 131.840,60. Este segmento atrai visitantes em busca de peças únicas e plantas que trazem a essência do campo para a cidade. As cozinhas do Pavilhão, conhecidas por oferecerem pratos típicos e receitas que trazem o sabor autêntico do interior, faturaram R$ 75.400,00. A gastronomia local continua a ser um dos grandes atrativos, com visitantes que procuram não apenas produtos, mas também experiências culturais e culinárias.

Com recorde de expositores, o Pavilhão da Agricultura Familiar alcançou a marca de 413 produtores na 47ª Expointer. O diferencial desta edição está na forte presença de mulheres à frente dos negócios, que representam 217 empreendimentos – mais da metade das agroindústrias que estão participando. Produtores jovens e novos expositores também se destacam no espaço, que é um dos mais visitados pelo público.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer

https://www.osul.com.br/pela-primeira-vez-na-historia-da-expointer-pavilhao-da-agricultura-familiar-supera-r-1-milhao-no-primeiro-dia-de-vendas/

Pela primeira vez na história da Expointer, Pavilhão da Agricultura Familiar supera R$ 1 milhão no primeiro dia de vendas

2024-08-25