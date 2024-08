Expointer Concurso de produtos da Agroindústria Familiar movimenta a 47ª Expointer

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2024

Não haverá taxa de inscrição. Foto: Marcela Buzatto/Assessoria de Imprensa da Emater/RS-Ascar Não haverá taxa de inscrição. (Foto: Marcela Buzatto/Assessoria de Imprensa da Emater/RS-Ascar) Foto: Marcela Buzatto/Assessoria de Imprensa da Emater/RS-Ascar

Entre esta segunda (26) e a quarta-feira (28), acontece o 12º Concurso de Produtos da Agroindústria Familiar, no Pavilhão da Agricultura Familiar da Expointer. Podem participar todas as agroindústrias integrantes desta edição do Pavilhão. Os produtos inscritos devem ter registro válido junto ao órgão sanitário, tributário e ambiental competente, embalados, rotulados e dentro do prazo de validade, e as agroindústrias familiares, inclusas no Programa Estadual de Agricultura Familiar (Peaf). Não haverá taxa de inscrição.

O empreendimento poderá participar com apenas uma amostra em cada categoria:

– Queijo colonial e Doce de leite (segunda, às 9h);

– Salame tipo italiano e Linguiça de carne suína defumada (segunda, às 14h);

– Mel (quarta, às 9h);

– Vinho tinto de mesa seco e Suco de Uva Integral/Natural (quarta, às 14h);

– Melado líquido (quinta, às 11h);

– Cachaça prata (quinta, às 14h).

Há vários critérios a serem avaliados e, conforme a categoria, incluem cor, aroma, textura, sabor, consistência, brilho, uniformidade, acidez, aparência e aspecto global, entre outros. O resultado final será divulgado durante a cerimônia de abertura oficial do Pavilhão da Agricultura Familiar.

Entre os objetivos do Concurso estão estimular e incentivar a constante melhoria da qualidade dos produtos e processos, destacando a importância da regularização dos estabelecimentos, tornando os produtos competitivos e aceitos no mercado formal, além de promover e divulgar a qualidade dos produtos tradicionais da agroindústria familiar gaúcha.

Em cada segmento, os produtos que obtiverem melhor pontuação, serão classificados em 1° (Primeiro), 2° (Segundo) e 3º (Terceiro) lugar, e receberão uma placa condecorativa correspondente. Havendo empate na classificação final, será o ganhador aquele que apresentar maior pontuação no atributo sabor/paladar. Todas as amostras inscritas por categoria receberão um certificado de participação.

Um dos mais queridos dos visitantes, o tradicional Pavilhão da Agricultura Familiar celebra seus 25 anos com 413 empreendimentos, um recorde de participação. O espaço é reconhecido pela grande variedade de embutidos, defumados, queijos e laticínios diversos, pães, cucas, biscoitos, doces, geleias, mel, pescados, derivados da cana-de-açúcar, farinhas, vinhos, espumantes, cachaças, sucos, temperos, frutas desidratadas, ovos, licores, erva-mate, grãos e cervejas artesanais. O Pavilhão da Agricultura Familiar fica aberto ao público em todos os dias da feira, das 8h às 20h.

A Expointer da Reconstrução e da Retomada, como está sendo chamada, estende-se até 1º de setembro, das 8h às 20h30. Durante os nove dias de feira, mais de 500 eventos devem ocorrer como julgamentos, leilões, provas, palestras, apresentações, workshops, demonstrações sobre todo o universo do agro. O número de animais em exposição, um dos principais atrativos da Expointer, aumentou 12% em relação à última edição, chegando a 4.796 animais de argola e rústicos inscritos.

