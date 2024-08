Expointer As atividades da Famurs na Expointer começam oficialmente nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2024

Já no sábado (24) a Casa Famurs recebeu representantes dos municípios, do governo do Estado e de empresas parceiras da entidade. (Foto: Guilherme Pedrotti/Famurs)

A Casa Famurs está oficialmente aberta para receber os gestores municipais na 47ª edição da Expointer, a maior feira do agro gaúcho, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O espaço da Federação fica localizado na Quadra 12, em frente ao Pavilhão Internacional e estará aberto para visitação até o dia 1º de setembro, das 8h às 18h.

Durante a semana, a Famurs irá realizar uma série de atividades na feira, reunindo gestores para discutir pautas relevantes para o municipalismo gaúcho. O primeiro encontro será na segunda-feira (26/08). Na parte da tarde, o anexo da Casa Famurs contará com o Encontro dos Gestores Municipais de Agricultura e Meio Ambiente, das 13h30 às 17h30. Na reunião, será discutido as ações para a reconstrução do agro gaúcho e o sobre o licenciamento da piscicultura.

Na terça-feira (27), a programação retoma com o Encontro dos Secretários Municipais da Fazenda e Finanças do RS, das 10h às 12h. A reunião, que será realizada com o Conselho dos Secretários de Fazenda e Finanças do RS (Consef/RS), vai tratar do preço médio praticado no Sistema Integrado de Produção e o impacto no Valor Adicionado Fiscal (VAF) e sobre obrigatoriedade da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de produtor rural.

Ainda na terça, a Casa Famurs receberá o 12° Encontro dos Dirigentes Municipais de Turismo, das 14h às 17h30. Durante a reunião, os gestores irão tratar das ações para a reconstrução do turismo gaúcho e as boas práticas em geoturismo promovidas pelos Geoparques Mundiais da Unesco no RS: Quarta Colônia, Caçapava do Sul e Caminho Cânions do Sul.

Já na quarta-feira (28), pela manhã, está prevista a Reunião com os Prefeitos dos Municípios Sem Acesso Asfáltico, promovida pela Área Técnica de Segurança Pública, Mobilidade e Trânsito. O encontro, será das 9h30 às 12h, no anexo da Casa Famurs e vai discutir o andamento das obras e atualizar os gestores sobre o planejamento para conclusão dos acessos asfálticos no RS.

Na quarta à tarde, a Casa Famurs vai receber a Reunião Área da Assistência Social com o Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (Coegemas/RS). O encontro, marcado das 14h às 16h30, vai discutir a articulação entre Assistência Social e Defesa Civil, com ênfase no papel compartilhado no gerenciamento de doações.

A quinta-feira (29), está reservada para as principais atividades da Famurs na Expointer 2024. A programação do dia começa às 9h, com a Assembleia Geral de Prefeitos. Durante a manhã, o debate terá como foco a prevenção aos desastres. O tema central será “Desafios e Oportunidades da Irrigação”, que fomentará o debate sobre as melhores práticas para enfrentar os desafios climáticos nos municípios.

O encontro de prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e autoridades será realizado no Centro de Eventos Carlos Rivaci Sperotto. O auditório da Farsul fica localizado no Pavilhão 36, nas dependências do Parque de Exposições Assis Brasil. Já à noite, está marcado o tradicional Jantar de Prefeitos, às 20h, na Casa do Gaúcho.

Também pela manhã, a partir das 9h30, no Anexo da Casa Famurs, está marcado o Encontro das Primeiras-Damas. Organizado pela primeira-dama municipalista, Rafaela Sette, o encontro irá tratar da participação da mulher no avanço das políticas públicas municipais.

Estreitando relações

Nesse sábado (24), o presidente Marcelo Arruda recebeu na Casa Famurs representantes dos municípios gaúchos, do governo do Estado e de empresas parceiras da entidade para confraternizar e estreitar relações. Estiveram presentes o vice-presidente da Famurs e prefeito de Jacutinga, Beto Bordin; os secretários estaduais Ronaldo Santini (Turismo), Clair Kuhn (Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação) e Pedro Capeluppi (Reconstrução Gaúcha); o superintendente nacional de Governo do Banco do Brasil, Leonardo Bilibio Riviera; o diretor de Desenvolvimento do Banrisul, Fernando Postal, acompanhado do superintendente de Governos, André Perini; o superintendente da Caixa, Renato Scalabrin; e pelo diretor técnico da Emater/RS, Claudinei Baldissera; o presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, além de representantes do governo federal.

Também estiveram na Casa, representando a Famurs, o coordenador-geral André Severo e os superintendentes Cláudio Paranhos, Rogenio Cavalar e David Freitas; além do chefe de gabinete e coordenador de Comunicação, Leonardo Bortolotto, e do coordenador Administrativo e Financeiro, Marcelo Machado.

