Acontece Setor do transporte rodoviário chega à Expointer acreditando na retomada dos negócios

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Fetergs, que representa categoria, entende a importância de apoiar o momento de união no Estado Foto: Marcello Campos/O Sul Fetergs, que representa categoria, entende a importância de apoiar o momento de união no Estado. (Foto: Marcello Campos/O Sul Foto: Marcello Campos/O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A tônica dos discursos dentre as empresas e entidades que estão participando da 47ª Expointer tem sido bastante similar: de que a feira trará a tão esperada retomada econômica no Rio Grande do Sul após as enchentes. Para alguns setores, que já vinham atravessando momentos de dificuldade antes da catástrofe histórica, como o das empresas de transportes rodoviários do Estado, as oportunidades da feira, que já apresenta números iniciais promissores, ganham ainda mais relevância.

É o caso da Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio Grande do Sul (Fetergs), que representa o modal urbano, metropolitano e de longa distância. “Nosso setor é um setor que passa por muitas dificuldades, dificuldades que já existiam, que foram agravadas com a pandemia e que agora ficaram ainda mais difíceis com a grande enchente que tivemos”, explica o presidente Sérgio Tadeu Pereira.

Na Expointer, a Fetergs tem se reunido com importantes lideranças estaduais e trabalhado para encontrar soluções para o setor. Um desses eventos ocorreu nesse domingo (25), na Casa da Rede Pampa dentro do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, onde estiveram reunidos para um almoço representantes da entidade, juntamente com empresários gaúchos, líderes da Fiergs e imprensa.

Outra consequência da enchente que prejudicou a normalidade do trabalho da federação foi o cancelamento da festividade do Prêmio Despoluir, que promove o engajamento de empresários, trabalhadores em transporte e da sociedade na construção de um desenvolvimento sustentável. De acordo com o presidente da Fetergs, “não havia clima para a celebração”, entretanto todas as empresas receberam os certificados de participação.

O Despoluir é um programa em parceria com a Confederação Nacional do Transporte que faz a aferição de todos os ônibus em circulação no Estado duas vezes ao ano, para verificar o nível de emissão de poluentes. Além das aferições, o Despoluir cria um ranking e premia anualmente as empresas com o melhor desempenho.

A Fetergs foi fundada em 1952 e possui sede no Centro Histórico de Porto Alegre. Ela orienta e representa legalmente todas as atividades e categorias econômicas dos transportadores rodoviários de passageiros. A entidade é integrada por oito sindicatos filiados (SAERRGS, SETRPEL, SEOPA, SINDIÔNIBUS, SETRANS, SETPSR, SINDETRI e SETERGS) e quatro associações (RTI, AGPM, ATP e ATM).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/setor-do-transporte-rodoviario-chega-a-expointer-acreditando-na-retomada-dos-negocios/

Setor do transporte rodoviário chega à Expointer acreditando na retomada dos negócios

2024-08-26