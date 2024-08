Acontece Linhas de crédito aos produtores e programa de irrigação são destaques no Fórum Soluções para a Economia Gaúcha

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Secretário da Agricultura, Clair Kuhn, pretende dar voz aos agricultores gaúchos abordando temas cruciais junto às lideranças estaduais presentes Foto: Reprodução Secretário da Agricultura, Clair Kuhn, pretende dar voz aos agricultores gaúchos abordando temas cruciais junto às lideranças estaduais presentes Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O momento do Rio Grande do Sul é de reconstrução. Entretanto, as consequências da enchente ainda repercutem fortemente nas receitas do Estado. A agricultura, base da economia gaúcha, é um dos setores que vêm enfrentando dificuldades para retomar plenamente suas atividades, devido a limitações de crédito aos produtores. Esse é o tema principal que a secretaria da Agricultura do RS pretende abordar com os líderes estaduais presentes no VII Fórum Soluções para a Economia Gaúcha, que ocorrerá nesta quinta-feira (29), na Casa da Rede Pampa, na Expointer.

O secretário da pasta, Clair Kuhn, considerou o evento de extrema importância para o momento atual da economia do Estado e uma oportunidade para levar a voz dos produtores gaúchos aos ouvidos das mais importantes autoridades regionais. “A Rede Pampa produz esse debate, que já é tradicional, e vem agregando ao longo de todos esses anos. Mas nesse momento que estamos vivendo, um momento de calamidade no estado, nós precisamos muito que a TV Pampa e que esse debate deem voz a todas entidades, a todo o Agro do Rio Grande do Sul”, pontuou.

A principal dificuldade elencada pelo secretário, para a obtenção de novas linhas de crédito, é um efeito cumulativo da estiagem nos anos anteriores e a enchente de 2024: muitos produtores perderam suas colheitas e acabaram negativados. “Para que nossas lavouras sejam semeadas novamente, os produtores vão precisar de crédito. Muitos deles não conseguiram cumprir com seus contratos, mas não foi uma vontade do produtor, foi a questão climática que tirou essa possibilidade. Então temos que ter uma renegociação das dívidas com prazos para poder pagar e juros condizentes com a capacidade de pagamento”, defendeu.

Mesmo com a enchente histórica registrada no primeiro semestre deste ano, um dos temas que a secretaria da Agricultura pretende apresentar no Fórum é a irrigação. “Se olharmos um pouco para trás, para antes da enchente, em 2022 e 2023 tivemos secas, no ano anterior também. Se somarmos os prejuízos, o que deixamos de colher nessas safras representa praticamente uma safra inteira do Rio Grande do Sul”, lamentou Kuhn.

“Queremos apresentar nosso programa de irrigação, que tem mais de 213 milhões de reais disponíveis para que os produtores possam utilizar. Com isso, o nosso agricultor vai poder se preparar para a próxima estiagem, quando tivermos que enfrentá-la novamente”, completou.

Além dos dois temas já citados, a secretaria da Agricultura pretende também mostrar ao público e às autoridades presentes, os esforços que vêm sendo realizados na reconstrução do estado no pós-enchente. “Queremos mostrar o que o governo já vem fazendo na infraestrutura para religar rodovias, restaurar pontes, tanto nas rodovias estaduais, como na ajuda dos municípios que estão em situação de calamidade”, explicou Kuhn.

O secretário da Agricultura participará da abertura do Fórum, ao lado do governador do Estado, Eduardo Leite, e do presidente da Assembleia Legislativa do RS, Adolfo Brito. A apresentação será feita pela comunicadora Magda Beatriz, da TV Pampa. Já a mediação do evento ficará a cargo do vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto.

“É sempre muito importante participarmos do Fórum, porque na Secretaria temos uma visão do todo do Rio Grande do Sul. Ouvimos permanentemente entidades que representam a agricultura, estamos aqui com as cadeias produtivas, as câmaras setoriais, todas elas são estabelecidas na Secretaria. Temos um retrato fiel do que está acontecendo. Por isso a importância de estarmos presentes, para levarmos informações, mas também ouvir os colegas e debatedores que estarão no Fórum”, concluiu o secretário da Agricultura do Estado.

Além dos temas específicos trazidos pelos participantes do Fórum, outros temas cruciais a serem abordados são: Inovação e Tecnologia, Infraestrutura, Agronegócio, Indústria e Comércio, e Educação e Capacitação. O Fórum é uma realização Rede Pampa e Banrisul, com apoio Cotrijal, e é direcionado a empresários, investidores, acadêmicos, estudantes, profissionais liberais, políticos e demais interessados no desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site do evento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/linhas-de-credito-aos-produtores-e-programa-de-irrigacao-sao-destaques-no-forum-solucoes-para-a-economia-gaucha/

Linhas de crédito aos produtores e programa de irrigação são destaques no Fórum Soluções para a Economia Gaúcha

2024-08-26