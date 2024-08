Expointer Troféu Destaques do Agro premiará produtores que sofreram com as enchentes no RS

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2024

A ideia é valorizar o produtor que demonstrou capacidade de gestão para superar o momento de crise. Foto: Fernando Dias/Ascom Seapdr A ideia é valorizar o produtor que demonstrou capacidade de gestão para superar o momento de crise. (Foto: Fernando Dias/Ascom Seapdr) Foto: Fernando Dias/Ascom Seapdr

O Troféu Destaques do Agro, promovido pela Rede Pampa de Comunicação, e o Banrisul, que reconhece e homenageia personalidades e entidades que contribuem para o desenvolvimento do agronegócio gaúcho, terá uma categoria especial em sua terceira edição: a “Reconstrução no Campo”. A categoria será voltada aos produtores que foram atingidos pelas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul durante os meses de abril e maio.

A ideia é valorizar o produtor rural que teve perdas ocasionadas pelas chuvas, mas que deu a volta por cima e retornou às suas atividades, demonstrando capacidade de gestão para superar o momento de crise. Além disso, também serão levadas em consideração as práticas sustentáveis na propriedade, que colaboraram para a retomada das atividades no campo.

De acordo com o diretor do Banrisul, Fernando Postal, nada mais justo que a edição deste ano do Troféu valorize o esforço dos agricultores gaúchos que passaram por esse momento complicado. “Queremos reconhecer aquele que através da paixão pelo trabalho no campo, voltou a trabalhar. É isso que estamos fazendo”, explica.

Dentre as demais premiações, na categoria “Melhores Práticas Ambientais”, o objetivo é destacar produtores e projetos com foco na sustentabilidade ambiental positiva. São observados os agricultores adeptos da preservação, conservação e recuperação do meio ambiente, que conciliam produção e produtividade com conservação do ambiente e fontes de energias renováveis. Além disso, são levados em consideração também projetos ligados à sustentabilidade, que contribuam com a prevenção de desastres climáticos ou visem minimizar os efeitos ou agravamento desses eventos. Um exemplo disso são as propriedades localizadas em áreas que foram atingidas pelas chuvas e que foram pouco afetadas devido às práticas sustentáveis aplicadas.

O foco da categoria “Técnico Especialista em Agro” é reconhecer especialistas em agro, parceiros do Banrisul, que tenham se destacado ao longo do ano agrícola 23/24. Os critérios observados são a estruturação de projetos técnicos, com excelente performance e eficiência na geração de negócios, o desenvolvimento de métodos, sistemas e parâmetros utilizados pelo banco na contratação de crédito agro e o valor agregado ao atendimento, proporcionando uma melhor experiência ao cliente do banco e a rentabilidade do negócio.

Na “Agroindústria Familiar” o objetivo é valorizar iniciativas de pequenos produtores familiares com projetos sustentáveis e inovadores que agreguem valor à produção nas pequenas propriedades rurais. Além disso, a categoria também busca reconhecer a Agroindústria Familiar que trabalha com a transformação ou beneficiamento do produto in natura, aumentando a rentabilidade do negócio e explorando novos nichos de mercado.

Por fim, a categoria “Produtor Agro” visa destacar os produtores rurais de alta performance, que são referência de mercado, que desenvolvem sua atividade com eficiência e sustentabilidade. São produtores que geram valor e resultados extraordinários na produtividade e rentabilidade, e que são exemplos e motivadores para toda uma cadeia produtiva.

Com apoio da Cotrijal, o prêmio celebra desde pequenos produtores até cientistas e pesquisadores. A entrega da premiação do 3º Troféu Destaques do Agro, acontece nesta quinta-feira (29), na casa da Rede Pampa, a partir das 19h30. A cerimônia terá transmissão ao vivo pelo canal da TV Pampa no Youtube e também na Rádio Liberdade.

