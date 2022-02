Acontece Frigorífico Coqueiro: há mais de 30 anos proporcionando carne de qualidade aos consumidores

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2022

(Foto: Divulgação/ Frigorífico Coqueiro)

O Frigorífico Coqueiro é uma empresa gaúcha, sediada em São Lourenço do Sul, que iniciou sua história nos meados de 1989, com o intuito de oferecer o que há de melhor em carnes bovinas ao mercado. Desde então, o frigorífico cresceu, expandindo sua atuação comercial para outros estados.

Certificados e habilitados para o processamento e a comercialização de carne bovina e ovina em todo país, a empresa desenvolve um produto premium, saudável, de qualidade e sabor diferenciado, proporcionando satisfação aos clientes em todos os cortes. “Nosso frigorífico só trabalha com animais provenientes da pecuária gaúcha de extrema qualidade. São animais jovens, de raças britânicas, principalmente Aberdeen Angus, Red Angus, Hereford e suas cruzas. Estas raças de gado de corte são precoces, prolíferas, aptas ao marmoreio e bem adaptadas ao Rio Grande do Sul, que produz uma das melhores carnes do mundo”, explicou o sócio proprietário Luiz Roberto Saalfeld.

Carne Premium

A carne premium é o produto final resultante da integração com o pecuarista profissional, com frigorífico e o consumidor final, que começa lá no campo, na seleção dos animais, na forma de criar, no manejo, na preocupação com o bem estar, na nutrição, passando pelo abate, processamento, armazenamento, transporte até chegar ao consumidor através dos pontos de vendas parceiros do Frigorífico Coqueiro. Possui alto grau de marmoreio, que é a gordura entremeada nas fibras, reforçado pela suplementação de grãos na dieta dos rebanhos.

“Ela é o resultado da dedicação de pecuaristas que investem em seus rebanhos, em suas pastagens, em seu solo e na preservação de suas nascentes e reservatórios de água. Tudo isso reflete na carne premium mais intensa em sabores, com uma suculência especial e maciez em todos os cortes”, comentou Saalfeld .

Conforme a gestora de marketing do Frigorífico Coqueiro, Daniella Burattini, com a nova pecuária possibilitando o desenvolvimento da carne premium, o gado se torna muito mais democrático e acessível, uma vez que aumentam as opções de cortes de carnes macios, reduzindo assim o tempo de preparo das refeições economizando gás, carvão ou lenha. “Carne boa e macia também evita o desperdício de alimentos pois não sobra nada no prato. A carne premium tem seu modo de preparo muito mais flexível e cortes do dianteiro como paleta, agulha, peito, coxão mole saem das panelas direto para as grelhas e espetos do churrasco” salientou Daniella.

Cordeiros

Além da carne bovina, o Frigorífico Coqueiro também trabalha com carne ovina, sendo estas 100 % proveniente de cordeiros. “A ovinocultura gaúcha tem melhorado muito seus rebanhos de raças ovinas de corte através de genética e seleção. Isso resulta em cordeiros (até 12 meses) bem acabados com carne de sabor e maciez excepcional. Antigamente ovino pesado era sinônimo de animal velho, de descarte. Hoje um cordeiro bem criado, de uma raça de corte, chega tranquilamente aos 18-20 quilos de carcaça. Isso é resultado do trabalho de ovinocultores dedicados, atentos aos seus rebanhos e também, no caso do Frigorífico Coqueiro, da integração que temos com dois terminadores locais, que viabiliza a constância no fornecimento de cordeiros bem acabados o ano todo”, esclareceu Daniella.

A linha de Cordeiros do Frigorífico Coqueiro é certificada com o selo Cordeiro Gaúcho do Programa Estadual de Desenvolvimento da Ovinocultura e também Certificação da Raça Corriedale.

Onde Encontrar

O foco do frigorífico é a comercialização de carcaças resfriadas, para redes locais de supermercados, mercados, casas de carne e açougues. “Temos também duas linhas especiais de cortes ultra congelados que podem ser encontrados em diversas boutiques de carnes”, finalizou Daniella. Clique aqui para saber mais.

Ficou com vontade de conhecer os produtos do Frigorífico Coqueiro?

Acesse o site www.frigorificocoqueiro.com.br ou siga-os no Instagram @frigorificocoqueiro e no Facebook @frigorificocoqueiroltda

