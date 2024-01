Mundo Frio extremo nos Estados Unidos já matou ao menos 55 pessoas

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2024

EUA enfrentam onda de frio extremo com temperaturas de até -40ºC. (Foto: Reprodução)

Os Estados Unidos enfrentaram mais uma onda de frio polar no fim de semana. Desde a semana passada, o frio no país já matou ao menos 55 pessoas, provocou o cancelamento e atraso de milhares de voos, congelou parques e causou diversos transtornos nas estradas.

Somente o estado de Tennessee, no sul, registrou 19 mortes, incluindo um homem de 25 anos que foi encontrado morto no chão de um trailer depois que o aquecedor tombou e desligou, segundo autoridades policiais. “Havia gelo nas paredes”, afirmou o vice-chefe da delegacia local.

Na Pensilvânia, cinco mulheres de uma mesma família morreram após um acidente de trânsito numa rodovia, informou a polícia. Elas tinham de 19 a 71 anos de idade e voltavam para casa após uma peregrinação a Meca.

Além das mortes, milhares de pessoas estão sem energia. O estado do Oregon, no noroeste do país, é um dos mais afetados. O governador declarou emergência em todo o Estado.

De acordo com a rede de televisão ABC, mais de 15 milhões de norte-americanos receberam alerta sobre queda de neve e riscos com o congelamento. Uma contagem da rede de TV CBS com base em balanços oficiais dos Estados aponta 83 mortos por conta da onda de frio, que pode fazer termômetros chegarem a -30º C em algumas regiões do país.

A previsão era de neve intensa na região dos Grandes Lagos, incluindo Cleveland, Ohio, Pensilvânia, Flórida e até mesmo o sul do Texas. As temperaturas poderiam cair para -20ºC e -30ºC no sábado.

A previsão ainda indica que o frio dará uma trégua a partir desta segunda-feira (22), mas ainda com temperaturas próximas de 0ºC.

Escolas fechadas e sensação negativa

A onda polar se espalhou por todos os Estados Unidos desde o dia 12 de janeiro provocando nevascas e atingindo até mesmo regiões mais quentes do país, como o Texas.

A Filadélfia declarou emergência de neve e o distrito escolar da cidade fechou as escolas na sexta-feira. As escolas públicas de Baltimore e de Pittsburgh também fecharam suas portas

Em Nashville, as escolas ficaram fechadas durante toda a semana após a nevasca que causou problemas nas estradas.

A sensação térmica pode cair para 17 graus negativos em Chicago, 10 graus negativos em Kansas e 8 graus na Filadélfia. Os alertas de congelamento estão em vigor para Nova Orleans, Jacksonville, Flórida, e Corpus Christi, Texas.

A recomendação das autoridades e especialistas é não sair de casa e ter cuidado ao operar dispositivos como aquecedores. Também é importante ficar atento a sintomas de condições graves, como hipotermia.

