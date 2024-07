Porto Alegre Porto Alegre registra a temperatura mais baixa do ano: 2,4ºC

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

A temperatura mínima no Estado nesta segunda foi registrada em Vacaria: -2,7°C Foto: Freepik A temperatura mínima no Estado nesta segunda foi registrada em Vacaria: -2,7°C. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

A semana começou gelada em Porto Alegre e no interior do Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira (1°), a Capital registrou a temperatura mais baixa desde o início deste ano: 2,4ºC.

A menor temperatura no Estado foi verificada em Vacaria: -2,7°C. Também tiveram marcas negativas São José dos Ausentes e Quaraí, com -0,4ºC em ambos os municípios. Os dados são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Houve o registro de geada em cidades da Serra Gaúcha, Vale do Sinos e Litoral Norte. O fenômeno, que é pouco comum na região litorânea, atingiu municípios como Tramandaí, Torres e Osório.

A onda de frio perde força ao longo desta semana. Em Porto Alegre, a mínima prevista para esta terça-feira (2) é de 5°C, e a máxima, de 19°C. Na quarta, os termômetros devem marcar entre 9°C e 18°C na Capital, com possibilidade de chuva fraca, segundo a Climatempo.

