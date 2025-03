Rio Grande do Sul Frota do Samu é ampliada no RS com mais de 100 novas ambulâncias

Por Redação O Sul | 18 de março de 2025

Veículos contemplam inclusive municípios que ainda não contam com o serviço. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

A entrega de novas ambulâncias para as bases de operação de mais de 100 municípios ampliou em 113 as unidades da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no Estado. De acordo com o Ministério da Saúde, responsável pela iniciativa, o Rio Grande do Sul recebeu 14% do mais recente lote distribuído no País, terceira maior fatia (somente atrás de São Paulo e Paraná).

O governo gaúcho detalhou que 98 veículos foram têm como destino a renovação da frota do Samu, ao passo que os outros 15 servirão para expandir a cobertura de atendimento. Cabe às prefeituras contempladas a busca das ambulâncias em São Paulo.

A chefe da Divisão das Urgências e Emergências da Secretaria Estadual da Saúde (SES), Andréa Pinheiro, ressalta: “Estas ambulâncias são muito importantes para qualificar a assistência aos habitantes das regiões do Rio Grande do Sul, reduzindo os riscos de sequelas graves e mortes”.

Quando os veículos recebidos estiverem em funcionamento, incrementarão uma rede que conta hoje com 165 bases no Rio Grande do Sul, atendendo a 295 municípios e cobrindo 91% da população gaúcha. A estrutura do serviço no Rio Grande do Sul tem hoje 195 ambulâncias do tipo USB (Unidades de Suporte Básico) e 37 USA (Unidades de Suporte Avançado), além de 18 “motolâncias”.

USA

Alvorada; Bento Gonçalves; Capão da Canoa; Caxias do Sul; Cruz Alta; Espumoso; Frederico Westphalen; Montenegro; Osório; Passo Fundo; Ronda Alta; Santa Cruz do Sul; Santa Maria; Santana do Livramento; Santo Ângelo; São Leopoldo; Torres; Venâncio Aires e Viamão.

USB

Aceguá; Arroio do Sal; Arroio Do Tigre; Arroio Grande; Bagé (duas USB); Barros Cassal; Boa Vista do Buricá; Caçapava do Sul; Cacequi; Cachoeirinha; Caibaté; Campinas do Sul; Campo Bom; Capão da Canoa; Carazinho; Cerro Largo; Chapada; Constantina; Cristal; Cruz Alta; David Canabarro; Dois Irmãos; Dom Feliciano; Dom Pedrito e Dona Francisca; Entre-Ijuís;

Erechim; Erval Grande; Espumoso; Estrela; Farroupilha; Feliz; Flores da Cunha; Garibaldi; Gravataí (duas unidades); Guaporé; Guarani das Missões; Jaguari; Lagoa Vermelha; Lavras do Sul; Marau; Marcelino Ramos; Montenegro; Nonoai; Nova Petrópolis; Nova Prata; Osório; Palmeira Das Missões; Palmitinho; Pelotas; Pinheiro Machado; Piratini; Planalto e Porto Xavier.

Redentora; Rodeio Bonito; Ronda Alta; Rosário do Sul; Salto do Jacuí; Sananduva; Santa Cruz do Sul; Santa Maria; Santa Rosa; Santiago; Santo Ângelo; Santo Antônio das Missões; São Borja; São Francisco de Assis; São Francisco de Paula; São Gabriel; São Luiz Gonzaga;

São Nicolau; São Pedro do Sul; São Sebastião do Caí; São Sepé; Sarandi; Seberi; Serafina Corrêa; Soledade; Tapejara; Tapes; Taquari; Tavares; Terra de Areia; Teutônia; Três Passos; Trindade do Sul e Tupanciretã.

(Marcello Campos)

