Brasil Fuga de presídio federal: Tribunal de Contas investiga se empresa que faz manutenção do prédio está em nome de “laranjas”

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











R7 Facilities fatura R$ 195 milhões por ano, mas proprietário, em abril de 2022, foi beneficiário do auxílio emergencial. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A empresa que faz manutenção do presídio de segurança máxima de Mossoró (RN) — de onde dois presos fugiram no dia 14 de fevereiro — é alvo de investigação do Tribunal de Contas da União (TCU) por supostas irregularidades na contratação com o governo federal. A relatoria é do ministro Jorge Oliveira.

A representação do Ministério Público junto ao TCU, assinada pelo subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, foi apresentada nesta semana. “A empresa em questão, chamada R7 Facilities, tem um faturamento anual de 195 milhões de reais, mas seu proprietário, registrado oficialmente, é um beneficiário do auxílio emergencial que mora em Brasília, o que causa estranhamento”, diz o subprocurador-geral.

Segundo denúncia, a R7 Facilities estaria em nome de “laranjas”. A sede da empresa fica no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), no Distrito Federal.

No contrato firmado com o governo federal, em abril de 2022, a R7 Facilities aparece no nome de Wesley Fernandes Camilo. Já no Portal da Transparência, Gildenilson Braz Torres aparece como sócio-administrador.

Não foi possível conseguir contato com Wesley Fernandes Camilo, mas, por telefone, a reportagem conversou com Gildenilson. Segundo ele, as acusações são “infundadas”

O empresário disse que não está se “escondendo”, e que já nomeou advogados para acompanhar o caso. Gildenilson, que mesmo sendo empresário recebeu auxílio-emergencial durante a pandemia de Covid-19, se recusou a falar sobre o benefício.

“É uma empresa idônea. Fizeram um negócio muito estranho na minha vida”, diz Gedenilson Braz Torres.

O primeiro contrato com a R7 Facilities para fazer a manutenção da Penitenciária de Mossoró, valendo R$ 1,7 milhão, foi assinado em abril de 2022, quando o Ministério da Justiça era chefiado por Anderson Torres, no governo de Jair Bolsonaro (PL).

Em abril de 2023 o contrato foi prorrogado, já na gestão do ex-ministro Flávio Dino, no governo Lula.

O Ministério Público pediu que o Tribunal de Contas da União:

– Apure se há irregularidade na contratação da empresa;

– Instaure tomada de contas a fim de apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos, se for confirmado o uso de “laranjas”;

– Suspenda quaisquer pagamentos pelo governo federal à empresa, caso alguma irregularidade seja constatada.

A R7 Facilities publicou uma nota no site da empresa: “Nossas atividades são concentradas em sua maioria na iniciativa pública e, por consequência, somente conseguimos atuar com nossas obrigações fiscais, trabalhistas e acessórias em dia”, diz o texto.

A empresa afirma que sobre o contrato com o presídio de Mossoró, “não recebeu qualquer apontamento, notificação, advertência ou questionamento por parte dos fiscais do contrato, tampouco do atual interventor naquela unidade prisional”.

Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública disse que a empresa passou por todos os requisitos técnicos para a assinatura do contrato, firmado em 2022. “A empresa vinha cumprindo todas as suas obrigações, obedecendo aos parâmetros pré-estabelecidos legalmente”, declarou a pasta.

O ministério diz ainda que acionou os órgãos competentes para realizar uma “rigorosa apuração” em relação à empresa.

Auxílio emergencial

Gildenilson Braz Torres, que aparece como sócio-administrador da R7 Facilities, recebeu auxílio emergencial durante a pandemia da Covid-19, segundo dados disponíveis no site do Portal da Transparência.

Entre abril de 2020 e junho de 2021, foram para a conta dele R$ 4.650 por meio do benefício. Desse montante, uma parcela de R$ 150, referente a abril de 2021, foi devolvida ao governo federal.

A reportagem encontrou outras duas empresas no nome de Gildenilson: uma já encerrada e outra ainda ativa. Além disso, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, constam ações de dívida ativa contra o empresário. Gildenilson não quis comentar essas questões.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/fuga-de-presidio-federal-tribunal-de-contas-investiga-se-empresa-que-faz-manutencao-do-predio-esta-em-nome-de-laranjas/

Fuga de presídio federal: Tribunal de Contas investiga se empresa que faz manutenção do prédio está em nome de “laranjas”

2024-02-22