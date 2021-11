Saúde Fumaça de cigarro pode provocar morte das células dos olhos

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2021

Fumaça produzida pelo cigarro leva à morte das células da córnea, camada mais exposta dos olhos. (Foto: Reprodução)

Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Farmacêutica Gifu, no Japão, apontou que a fumaça produzida pelo cigarro leva à morte das células da córnea e pode afetar não apenas fumantes ativos, mas também quem está próximo da fumaça.

O estudo, publicado pela revista Scientific Reports, revela que a exposição aos componentes da fumaça do cigarro gera um acúmulo de ferro que mata as células epiteliais da córnea, camada mais exposta dos olhos.

A mesma reação também foi observada com o aerossol produzido a partir de produtos de tabaco aquecido – que assam as folhas do tabaco em vez de queimá-las.

De acordo com os pesquisadores, fumantes de tabaco possuem duas vezes mais chances do que os não fumantes de sofrer da síndrome do olho seco, caracterizada pela superfície do olho desidratada e coceira, que pode causar problemas de visão, infecções ou úlceras da córnea.

Risco

Para chegar à conclusão, os pesquisadores expuseram culturas cultivadas de células do epitélio da córnea humana ao extrato de fumaça de cigarro e aerossol de tabaco aquecido, que continham a maioria dos ingredientes inalados por fumantes.

O epitélio da córnea é a camada mais externa da córnea, que também é exposta a fatores ambientais, incluindo luz, micro-organismos e poluição.

Após 24 horas de exposição, o número de células mortas nas culturas expostas à fumaça e aerossóis foi maior do que nas que não interagiram com as substâncias.

Para os pesquisadores, entender como os cigarros e dispositivos de tabaco aquecidos afetam o tecido mais exposto do olho pode ajudar os pesquisadores a desenvolverem melhores proteções contra danos à saúde dos olhos.

Embora os resultados sejam importantes, os mesmos autores apontam que mais estudos são necessários, principalmente em humanos, para confirmar os resultados.

