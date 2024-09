Brasil Fumaça sobre o Brasil pode ser vista a 1,5 milhão de quilômetros da Terra

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2024

Satélite registrou imagem da fumaça sobre o Brasil, proveniente das queimadas. (Foto: Reprodução)

A fumaça das queimadas que cobre mais da metade do território brasileiro pode ser vista do espaço a mais de 1,5 milhão de quilômetros da Terra. É o que mostram as imagens de um satélite da Nasa com órbita distante do nosso planeta, pois sua missão é servir de sentinela para alertar sobre a chegada de tempestades solares.

Na última segunda-feira (9), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) informou que 60% do território brasileiro estava coberto por uma camada de fumaça gerada pelas queimadas.

Conforme o Programa Queimadas do Inpe, nas últimas 48 horas, foram detectados 7.322 focos de incêndio no País; Mato Grosso lidera é o estado que lidera, com 1.379. De acordo com o Monitor do Fogo, do Mapbiomas, de janeiro a agosto de 2024, a área afetada pelo fogo no Brasil chegou a 11,39 milhões de hectares, mais do que o dobro se comparada ao mesmo período de 2023, quando a área queimada foi de 5,25 milhões de hectares.

Na última terça-feira (10), o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o governo convoque imediatamente mais bombeiros para combater os incêndios no país. Segundo o magistrado, o Brasil vive “uma verdadeira pandemia de queimadas que deve ser enfrentada”.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), reforçou na terça que muitos estados e municípios brasileiros vêm sendo atingidos por incêndios florestais e pediu que os presidentes das Comissões de Meio Ambiente e de Segurança Pública e da Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas se dediquem ao tema.

“O Brasil está em chamas, em função, provavelmente, de uma orquestração criminosa que tem colocado em risco os nossos biomas, as nossas vegetações, os nossos rios, as lavouras, que são expressão da produção nacional brasileira do agronegócio”, disse.

Nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, assinaram um decreto que cria o Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo, que deverá compartilhar informações e propor ações de curto, médio e longo prazos para enfrentar consequências das mudanças climáticas que causam incêndios em regiões de vegetação.

Satélite

O DSCOVR (Deep Space Climate Observatory), que captou as imagens mostrando a fumaça, foi lançado em 11 fevereiro de 2015 e orbita a cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Segundo a Nasa, ele “monitora mudanças no vento solar, fornecendo alertas e previsões meteorológicas espaciais para tempestades geomagnéticas que podem interromper redes de energia, satélites, telecomunicações, aviação e GPS”. A câmera EPIC do satélite tira uma nova foto da Terra a cada duas horas. As informações são da MetSul Meteorologia.

