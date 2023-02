Geral Funcionário de banco de Teresina é preso tentando fugir após furtar mais de 1 milhão de reais de agência

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2023

No veículo que ele conduzia, a polícia encontrou uma grande quantia em dinheiro e uma chave do cofre da agência. (Foto: Divulgação)

Um funcionário de 39 anos, do Banco do Brasil da Rua Treze de Maio, no Centro de Teresina (PI), que não teve seu nome informado, foi preso na terça-feira (31) ao tentar fugir do Piauí após furtar R$ 1,2 milhão da agência onde trabalhava.

Segundo o delegado Charles Pessoa, do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), o banco percebeu a ausência do dinheiro na manhã de terça e acionou a polícia. Inicialmente, acreditava-se que o funcionário, que não tinha ido trabalhar, pudesse ter sido vítima de sequestro.

“Logo começamos as investigações e essa possibilidade foi descartada. Soubemos que ele estava em deslocamento para o Ceará”, contou o delegado.

Após monitoramento, o homem foi localizado e preso. No veículo que ele conduzia, a polícia encontrou uma grande quantia em dinheiro e uma chave do cofre da agência, mas não a totalidade do valor furtado, que ele não soube informar a origem.

Conforme o delegado, a polícia também foi até a casa do funcionário e, na residência, encontrou mais uma parte do dinheiro.

Segundo Pessoa, os familiares do homem relataram que não sabiam o que estava acontecendo e acreditavam que ele estava no trabalho.

Crime de peculato

Ao ser preso, o homem declarou estar passando por problemas psicológicos. Contudo, segundo o delegado, ele deve responder pelo crime de peculato.

Previsto no código penal, o crime de peculato é caracterizado quando um agente público se apropria ou desvia algum bem, se valendo da função que ocupa, em benefício próprio ou de terceiro. A pena prevista é de prisão de 2 a 12 anos e multa.

Polícia aguarda relatório técnico

Conforme o delegado, a polícia ainda aguarda relatório técnico para saber exatamente como o furto aconteceu.

Sabe-se que ele teve acesso ao cofre do banco, mas não foi possível afirmar se ele roubou a quantia toda de uma única vez ou se fez vários furtos durante algum período de tempo.

O homem ocupava um alto cargo no banco, era um funcionário antigo e por vezes substituía o gerente da agência, conforme o delegado Charles Pessoa. Ele disse ainda que o suspeito substituiu a gerente dois dias antes de fugir.

Com ele, no Ceará, a polícia encontrou R$ 21 mil no carro em que ele tentava fugir. Na casa dele, foram apreendidos outros R$ 20 mil. O restante do dinheiro continua desaparecido.

Conforme o delegado, por ter um alto cargo no banco e ser funcionário há muitos anos, ele dispunha de confiança e, por vezes, chegava a substituir a gerente da agência. Assim, ele tinha acesso ao cofre, o que permitiu acesso aos valores. A chave do cofre foi encontrada com ele pela polícia. As informações são do portal de notícias G1.

