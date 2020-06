Porto Alegre Funcionários da prefeitura trabalharam durante toda a quinta-feira para amenizar os estragos causados pela chuva em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

Além das quedas de árvores e galhos, funcionários recolheram lixo espalhado pelo vendo. (Foto: Divulgação/ SMSUrb/PMPA)

Funcionários da SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) de Porto Alegre trabalharam ao longo desta quinta-feira (25) para minimizar os impactos da chuva intensa que atingiu a capital gaúcha desde a manhã, com poucos momentos de trégua durante a tarde. Só de quedas de árvores e galhos em ruas e avenidas foram registrados pelo menos 13 incidentes em diversos bairros.

Em alguns pontos da cidade, a prioridade foi o recolhimento de resíduos, sobretudo em locais que apresentam riscos à população ou transtornos à circulação de pessoas e veículos, com bloqueios parciais ou mesmo totais. Profissionais das equipes de zeladoria do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) também atuaram na limpeza e na coleta de lixo espalhado pelo vento.

O “aguaceiro” que castigou a cidade, junto com a queda de temperaturas, também causou o cancelamento de diversos serviços agendados para esta quinta-feira, incluindo como capinas, roçadas, pintura de faixas de trânsito e outras tarefas de manutenção municipal.

De modo geral, a orientação da SMSUrb é para que as solicitações de serviços sejam encaminhadas por meio do portal telefônico “Fala Porto Alegre”, número 156. O procedimento é essencial para que os técnicos enviem equipes para solucionar os problemas.

Doações

A Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade) solicita a doação de jornais e papelão para a Usav (Unidade de Saúde Animal Victória). O material é utilizado como tapete, de forma improvisada, a fim de proporcionar maior conforto aos bichos.

“Com a previsão de dias mais úmidos, nossos estoques acabam se esgotando mais cedo”, explica o veterinário Bruno Wagner, diretor-geral de Direitos Animais.

Interessados em fazer doações podem entrar em contato pelo telefone (51) 3289-8920. No caso de donativos em grande quantidade, é possível agendar a busca no endereço do doador, desde que localizado na Capital.

(Marcello Campos)

