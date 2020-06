Brasil País assume primeiro lugar em número de recuperados de coronavírus

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Segundo o Ministério da Saúde, já são 673.729 pessoas recuperadas. Foto: Cb Estevam/CCOMSEx Segundo o Ministério da Saúde, já são 673.729 pessoas recuperadas. (Foto: Cb Estevam/CCOMSEx) Foto: Cb Estevam/CCOMSEx

O Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o País com maior número de pessoas recuperadas de Covid-19 no mundo. Segundo o Ministério da Saúde, já são 673.729 pessoas recuperadas.

A Universidade Johns Hopkins, que tem monitorado a pandemia do novo coronavírus em parceria com órgãos equivalentes ao Ministério da Saúde em todos os países, ainda contava com um um número menor, até então de 670.417 pacientes recuperados, enquanto os Estados Unidos somavam 663.562. A Rússia estava em terceiro lugar e registrava 374.557 pessoas que foram contaminadas, mas não apresentam mais sintomas da doença.

Lançado em 22 de janeiro de 2020, o painel dinâmico mantido pela universidade recebe dados médicos de todos os 188 países signatários da OMS (Organização Mundial da Saúde) e de vários centros secundários de atendimento médico.

Os números são atualizados constantemente. “A disponibilidade de dados epidemiológicos precisos e robustos em uma epidemia é um guia importante para decisões sobre saúde pública. O arquivamento consistente de informações é importante para entender a transmissibilidade, o risco de alastramento geográfico, as rotas de transmissão e os fatores de risco”, afirma o artigo científico que explica o funcionamento da ferramenta, publicado na revista médico-científica britânica The Lancet.

Contaminações

O mapa mostra também que São Paulo é o segundo Estado mais afetado do mundo. Já considerando os números do Ministério da Saúde, são 248.587 casos confirmados de Covid-19. Em primeiro lugar, aparece Nova York, que tem 390.415 pessoas contaminadas com a doença.

De acordo com o levantamento da Johns Hopkins e a evolução do novo coronavírus, o mundo deve ultrapassar a marca de 10 milhões de casos confirmados nos próximos dias. O número de mortes também cresce no mesmo ritmo, com 486.101 registradas até a noite desta quinta, em decorrência de complicações geradas por Covid-19.

Testagem

Os Estados Unidos lideram em número de testagens. Segundo o painel de dados da universidade norte-americana, mais de 29,2 milhões de testes já foram realizados. O estado da Califórnia é o primeiro, com 3,6 milhões de pessoas já testadas. Nova York, o estado com maior número de casos de Covid-19 no mundo, fica em segundo lugar, com 3,6 milhões de testes realizados.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil