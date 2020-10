Rio Grande do Sul Fundação de Atendimento Sócio-Educativo realiza mais de 800 audiências por videoconferência

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2020

A iniciativa foi viabilizada em parceria com o Poder Judiciário Foto: Divulgação A iniciativa foi viabilizada em parceria com o Poder Judiciário. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Fase (Fundação de Atendimento Socioeducativo), vinculada à Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, realizou mais de 800 audiências por videoconferência desde março, quando começou a pandemia de coronavírus no Estado.

A iniciativa foi viabilizada em parceria com o Poder Judiciário. “A videoconferência significa segurança, economicidade, menos risco de vida para os nossos funcionários, menos constrangimento para os jovens e suas famílias. Significa ressocializar de uma forma diferente, sempre com transparência e tranquilidade”, afirmou o presidente da Fase, Antônio Carlos Rocha Almeida.

O projeto contempla todas as unidades da Fase no RS. Cada uma tem um espaço para a realização das audiências. O Tribunal de Justiça do Estado disponibilizou o software para as audiências virtuais e doou 16 computadores.

