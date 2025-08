Dicas de O Sul Fundação Projeto Pescar promove atividade de qualificação gratuita para adolescentes e jovens em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

O evento é direcionado para adolescentes e jovens de 14 a 19 anos que ainda não participam do Projeto Pescar.

Para marcar o Dia Internacional da Juventude, a Fundação Projeto Pescar promoverá, em Porto Alegre, o Festival das Juventudes, um evento gratuito que marcará o início das ações de qualificação do Viva Hub.

Serão realizadas várias atividades ao longo do dia 12 de agosto, em um espaço de escuta, troca e protagonismo focado no público de 14 a 19 anos.

O evento, que ocorrerá no Hub Pescar de Execução e Inovação, dentro do Shopping Total (Av. Cristóvão Colombo, 545, prédio 5, 3º andar), das 8h às 17h30min, terá mais de 100 vagas, com inscrição gratuita no Sympla.

A ideia do Viva Hub Festival das Juventudes é provocar reflexões sobre o futuro do trabalho, o empreendedorismo com propósito, o uso ético da inteligência artificial, o bem-estar no ambiente profissional e a importância do desenvolvimento de competências relacionais e socioemocionais.

Esta será a primeira edição de quatro do Viva Hub que estão planejadas até dezembro.

2025-08-04