Mundo Trump diz que pode distribuir parte do dinheiro do tarifaço para a população de média e baixa renda dos EUA

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











"Pode haver uma distribuição ou um dividendo para o povo do nosso país", afirmou Trump Foto: Casa Branca "Pode haver uma distribuição ou um dividendo para o povo do nosso país", afirmou Trump. (Foto: Casa Branca) Foto: Casa Branca

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo (3) que parte dos norte-americanos pode receber algum tipo de dividendo ou distribuição de dinheiro como resultado das tarifas impostas aos parceiros comerciais dos EUA.

“Pode haver uma distribuição ou um dividendo para o povo do nosso país, eu diria que para as pessoas de renda média e baixa, poderíamos fazer um dividendo”, afirmou Trump a jornalistas ao deixar seu clube de golfe em Nova Jersey.

Na semana passada, ele assinou uma ordem executiva que marcou um novo capítulo do tarifaço para o mundo. A medida ampliou e modificou as tarifas recíprocas aplicadas a diversos países, com alíquotas que, agora, vão de 10% a 41%. O Brasil permaneceu com a taxação de 50%, a maior de todas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/trump-diz-que-pode-distribuir-parte-do-dinheiro-do-tarifaco-para-a-populacao-de-media-e-baixa-renda-dos-eua/

Trump diz que pode distribuir parte do dinheiro do tarifaço para a população de média e baixa renda dos EUA

2025-08-04