Acontece Fundesa inaugura sede no Parque de Exposições Assis Brasil

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

O espaço foi entregue durante a solenidade que marca os 20 anos da entidade Foto: O Sul Foto: O Sul

O Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul (Fundesa) inaugurou nesta sexta-feira (29) sua sede própria no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O espaço de oitocentos metros quadrados foi entregue durante a solenidade que marca os 20 anos da entidade. Autoridades, produtores rurais e profissionais da área sanitária participaram do evento.

A reestruturação da casa, que tem quase 800 metros quadrados de área construída, durou seis meses. Após a conclusão da obra, iniciou-se o trabalho nos elementos visuais e na aquisição de mobiliário, com equipamentos e tecnologia para conferências e transmissões. “Queremos que a casa seja a referência para o setor de proteína nas pautas da sanidade e também para receber com conforto missões internacionais e capacitação de técnicos do setor”, declarou o presidente do Fundesa-RS, Rogério Kerber. O imóvel, que inicialmente abrigava a Embrapa, hoje pertence ao Governo do Estado. Seu uso pelo Fundesa foi autorizado pela Subsecretaria do Parque de Exposições Assis Brasil por cinco anos, podendo ser renovado enquanto houver interesse entre as partes.

Para o secretário estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Edivilson Brum, a Fundesa exerce papel importante para os produtores rurais. “O Fundesa apoia ações de prevenção e controle sanitário que elevam a qualidade dos produtos e a competitividade do mercado”, destacou.

Estrutura

A casa dispõe de auditório com 85 lugares, Sala Master com 30 lugares e conectividade completa, sala de reuniões para 15 pessoas, área de exposição, sala de espera, copa, cozinha, área de coffee break e banheiros dimensionados para a capacidade do imóvel. O setor administrativo do Fundesa passará a operar dentro da casa e, além dos eventos, integra o movimento de melhor utilização do parque.

