Sábado, 30 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Acontece Fundesa inaugura sede no Parque de Exposições Assis Brasil

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

O espaço foi entregue durante a solenidade que marca os 20 anos da entidade

Foto: O Sul

O Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul (Fundesa) inaugurou nesta sexta-feira (29) sua sede própria no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O espaço de oitocentos metros quadrados foi entregue durante a solenidade que marca os 20 anos da entidade. Autoridades, produtores rurais e profissionais da área sanitária participaram do evento.

A reestruturação da casa, que tem quase 800 metros quadrados de área construída, durou seis meses. Após a conclusão da obra, iniciou-se o trabalho nos elementos visuais e na aquisição de mobiliário, com equipamentos e tecnologia para conferências e transmissões. “Queremos que a casa seja a referência para o setor de proteína nas pautas da sanidade e também para receber com conforto missões internacionais e capacitação de técnicos do setor”, declarou o presidente do Fundesa-RS, Rogério Kerber. O imóvel, que inicialmente abrigava a Embrapa, hoje pertence ao Governo do Estado. Seu uso pelo Fundesa foi autorizado pela Subsecretaria do Parque de Exposições Assis Brasil por cinco anos, podendo ser renovado enquanto houver interesse entre as partes.

Para o secretário estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Edivilson Brum, a Fundesa exerce papel importante para os produtores rurais. “O Fundesa apoia ações de prevenção e controle sanitário que elevam a qualidade dos produtos e a competitividade do mercado”, destacou.

Estrutura

A casa dispõe de auditório com 85 lugares, Sala Master com 30 lugares e conectividade completa, sala de reuniões para 15 pessoas, área de exposição, sala de espera, copa, cozinha, área de coffee break e banheiros dimensionados para a capacidade do imóvel. O setor administrativo do Fundesa passará a operar dentro da casa e, além dos eventos, integra o movimento de melhor utilização do parque.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Acontece

OAB-RS realiza ato contra PEC 66/2023 sobre precatórios
Link ISP Gramado 2025 bate recorde de público, expositores e congressistas
https://www.osul.com.br/fundesa-sede-parque-de-exposicoes-assis-brasil/ Fundesa inaugura sede no Parque de Exposições Assis Brasil 2025-08-29
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Acampamento Farroupilha de Porto Alegre terá mais de 120 atrações culturais gratuitas a partir desta segunda
Rio Grande do Sul Para minimizar os efeitos da estiagem, Defesa Civil gaúcha realiza a instalação de 77 cisternas no Estado
Política Supremo determina retirada da tornozeleira eletrônica do senador Marcos do Val
Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre promove neste sábado mais uma feira para adoção de cães e gatos
Política Lula afirma que não assistirá a julgamento de Bolsonaro: “Tenho coisa melhor para fazer”
Economia Bolsa brasileira fecha em patamar recorde; dólar sobe a R$ 5,42
Política Tarcísio minimiza crítica de Lula sobre vínculo com Bolsonaro e defende ex-presidente
Rio Grande do Sul Programa do governo Lula planeja levar internet a mais de mil instituições de ensino do Rio Grande do Sul
Brasil Orçamento 2026: salário mínimo deve subir para R$ 1.631 no próximo ano
Política Lula diz que Eduardo Bolsonaro “não pode exercer” mandato dos Estados Unidos e revela conversa com o presidente da Câmara
Pode te interessar

Acontece Casa do Cooperativismo: Sistema Ocergs leva parque temático ESG à Expointer 2025

Acontece Troféu Destaques do Agro valoriza clientes do Banrisul em sustentabilidade e inovação

Acontece 8º Fórum Econômico Gaúcho terá painel exclusivo de mulheres produtoras rurais

Acontece Link ISP Gramado 2025 bate recorde de público, expositores e congressistas