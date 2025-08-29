Sábado, 30 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Acontece OAB-RS realiza ato contra PEC 66/2023 sobre precatórios

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

OAB-RS realiza ato público contra a PEC 66/2023, que altera regras de pagamento de precatórios

Foto: Divulgação

A OAB-RS realizou nesta sexta-feira um ato público de mobilização contra a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 66/2023. Ela altera regras nos pagamentos dos precatórios, que são requisições expedidas pelo Poder Judiciário para que a administração pública (União, estados, municípios e suas autarquias e fundações) pague dívidas reconhecidas por decisão judicial à população. A PEC já foi aprovada tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, porém a Ordem dos Advogados alega inconstitucionalidade. Segundo o presidente da OAB-RS, Leonardo Lamachia, “conseguimos retirar a proposta da pauta do Senado na semana passada, e estamos lutando para que ela não seja aprovada. Se a PEC for aprovada e não conseguirmos convencer os nossos senadores, nós vamos para o Supremo Tribunal Federal.”

Entre os principais pontos criticados estão as mudanças de critérios de indexação dos precatórios, fazendo com que a inflação diminua o que o credor vai receber, e o adiamento do prazo final do pagamento por parte das prefeituras. Além disso, o regulamento proposto pela PEC, segundo a nota da OAB-RS, fere o princípio da confiança ao retirar o prazo de quitação de todos os precatórios do país até 2029. A vice-presidente da Ordem gaúcha, Claridê Chitolina, diz que reconhece que existem muitos municípios que passam por dificuldades financeiras para quitar os débitos, mas que não é lesando o cidadão que a situação se resolva.

O evento aconteceu no auditório da OAB Cubo, na Rua Manoelito de Ornellas, em Porto Alegre. Em nota, a Ordem e o Fórum dos Conselhos de Profissões Regulamentadas do Rio Grande do Sul declararam que a aprovação da PEC prejudicará os credores que há muito tempo aguardam pelo recebimento de valores na justiça.

Corsan lança 1º Prêmio de Jornalismo Ambiental no RS
Fundesa inaugura sede no Parque de Exposições Assis Brasil
