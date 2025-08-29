Acontece Corsan lança 1º Prêmio de Jornalismo Ambiental no RS

Corsan lança prêmio para reportagens sobre saneamento e meio ambiente no RS Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O 1º Prêmio Corsan de Jornalismo Ambiental incentiva reportagens sobre a importância do saneamento básico no Rio Grande do Sul, com foco no Marco Legal do Saneamento. A iniciativa busca reconhecer jornalistas que difundam ações e ideias voltadas à conservação do meio ambiente, à saúde e à qualidade de vida da população.

A premiação contemplará trabalhos em texto, áudio, vídeo e mídias sociais que abordem saneamento básico e sua relação com preservação ambiental, saúde pública e desenvolvimento social, urbano e econômico no Estado.

Podem participar profissionais atuantes em veículos de comunicação do RS, com registro no Ministério do Trabalho ou comprovação de pelo menos cinco anos de experiência.

Categorias: texto, áudio, vídeo e mídias sociais

Inscrições: 5 de junho a 1º de dezembro de 2025

Premiação: viagem a Paris com acompanhante e R$ 50 mil em prêmios distribuídos

Regulamento e inscrição: corsan.com.br/premiojornalismo

