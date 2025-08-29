Acontece Premiação do Sistema FIERGS celebra iniciativas voltadas ao desenvolvimento de talentos e à inovação no RS

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Dividida sob dois grandes temas, cinco categorias contemplaram pesquisas, projetos, programas, instituições e pessoas Foto: Lucas Machado Foto: Lucas Machado

Valorizar o pesquisador, o estudante e as iniciativas empresariais que se destacam em práticas de desenvolvimento de talentos e inovação é o objetivo que o Sistema FIERGS, por meio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), realizou a etapa regional do Prêmio IEL de Talentos 2025. O evento ocorreu nesta quinta-feira (28), na sede da Federação. A solenidade reconheceu nove iniciativas comprometidas com o futuro da indústria gaúcha.

“O setor e a economia dependem diretamente da nossa capacidade de identificar e empoderar pessoas. Não haverá um futuro forte para a indústria se não houver o nosso empenho em desenvolver, apoiar e formar os profissionais que irão comandá-la”, salientou o vice-presidente do Sistema FIERGS, Hernane Cauduro, representando o presidente Claudio Bier na abertura do evento. Ele também salientou que as distinções cumprem um papel essencial, fortalecendo a integração entre empresas, instituições de ensino e estudantes.

Dividida sob dois grandes temas – Inova Talentos e IEL Estágio –, as cinco categorias contemplaram pesquisas, projetos, programas, instituições e pessoas. Natural da República Dominicana e premiado como Estagiário Inovador, Wandy Joseph, de 18 anos, destacou o acolhimento que recebeu dos gaúchos e a confiança da Somar, metalúrgica de Marau, empresa onde trabalha. “Já estou aqui há 11 anos e o meu desejo é crescer cada vez mais. Fico muito feliz em ver o trabalho que faço ser reconhecido”, contou.

Ele contribuiu com melhorias significativas na operação das máquinas de Controle Numérico Computadorizado (CNC), aumentando a eficiência, a precisão e a agilidade do setor de corte da empresa. Um equipamento CNC é como um robô artesão extremamente preciso e rápido. Em vez de um ser humano guiar manualmente a ferramenta de corte, como era feito antigamente, um programa de computador diz à máquina o que fazer. Joseph atuou justamente na otimização dos processos que envolvem esse tipo de instrumento.

Ferramenta Fundamental

Para a diretora-geral de Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS, Susana Kakuta, o prêmio é uma ferramenta fundamental, fazendo a ponte entre educação e empregabilidade. “Quando temos um talento bem preparado, conseguimos transformar o seu conhecimento em tecnologia e, em um segundo momento, converter essa tecnologia em inovação aplicada, gerando produtos, soluções e valor para a indústria. Essa é a composição perfeita: unir educação, inovação e indústria, com o talento no centro de tudo”, avaliou.

Vencedor das categorias Artigo e Projeto Inovador, André dos Santos, relatou a importância do IEL-RS no rumo da sua carreira. Para o pesquisador do Instituto Hercílio Randon, “é sempre bom ser reconhecido pelo que faz. É uma recompensa por todo o caminho trilhado até essa premiação”, frisou.

Encerrando a programação, a pesquisadora e idealizadora do Voicers – um ecossistema de educação que estuda futuros saudáveis –, Ligia Zotini, comandou um painel sobre cenários de futuros e como podem ampliar a consciência e o progresso tecnológico de forma integrada.

Todos os que conquistaram as primeiras colocações nessa etapa estão automaticamente credenciados para a premiação nacional, que ocorre no dia 3 de dezembro, em Recife.

