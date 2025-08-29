Sábado, 30 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Acontece Premiação do Sistema FIERGS celebra iniciativas voltadas ao desenvolvimento de talentos e à inovação no RS

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Dividida sob dois grandes temas, cinco categorias contemplaram pesquisas, projetos, programas, instituições e pessoas

Foto: Lucas Machado

Valorizar o pesquisador, o estudante e as iniciativas empresariais que se destacam em práticas de desenvolvimento de talentos e inovação é o objetivo que o Sistema FIERGS, por meio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), realizou a etapa regional do Prêmio IEL de Talentos 2025. O evento ocorreu nesta quinta-feira (28), na sede da Federação. A solenidade reconheceu nove iniciativas comprometidas com o futuro da indústria gaúcha.

“O setor e a economia dependem diretamente da nossa capacidade de identificar e empoderar pessoas. Não haverá um futuro forte para a indústria se não houver o nosso empenho em desenvolver, apoiar e formar os profissionais que irão comandá-la”, salientou o vice-presidente do Sistema FIERGS, Hernane Cauduro, representando o presidente Claudio Bier na abertura do evento. Ele também salientou que as distinções cumprem um papel essencial, fortalecendo a integração entre empresas, instituições de ensino e estudantes.

Dividida sob dois grandes temas – Inova Talentos e IEL Estágio –, as cinco categorias contemplaram pesquisas, projetos, programas, instituições e pessoas. Natural da República Dominicana e premiado como Estagiário Inovador, Wandy Joseph, de 18 anos, destacou o acolhimento que recebeu dos gaúchos e a confiança da Somar, metalúrgica de Marau, empresa onde trabalha. “Já estou aqui há 11 anos e o meu desejo é crescer cada vez mais. Fico muito feliz em ver o trabalho que faço ser reconhecido”, contou.

Ele contribuiu com melhorias significativas na operação das máquinas de Controle Numérico Computadorizado (CNC), aumentando a eficiência, a precisão e a agilidade do setor de corte da empresa. Um equipamento CNC é como um robô artesão extremamente preciso e rápido. Em vez de um ser humano guiar manualmente a ferramenta de corte, como era feito antigamente, um programa de computador diz à máquina o que fazer. Joseph atuou justamente na otimização dos processos que envolvem esse tipo de instrumento.

Ferramenta Fundamental

Para a diretora-geral de Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS, Susana Kakuta, o prêmio é uma ferramenta fundamental, fazendo a ponte entre educação e empregabilidade. “Quando temos um talento bem preparado, conseguimos transformar o seu conhecimento em tecnologia e, em um segundo momento, converter essa tecnologia em inovação aplicada, gerando produtos, soluções e valor para a indústria. Essa é a composição perfeita: unir educação, inovação e indústria, com o talento no centro de tudo”, avaliou.

Vencedor das categorias Artigo e Projeto Inovador, André dos Santos, relatou a importância do IEL-RS no rumo da sua carreira. Para o pesquisador do Instituto Hercílio Randon, “é sempre bom ser reconhecido pelo que faz. É uma recompensa por todo o caminho trilhado até essa premiação”, frisou.

Encerrando a programação, a pesquisadora e idealizadora do Voicers – um ecossistema de educação que estuda futuros saudáveis –, Ligia Zotini, comandou um painel sobre cenários de futuros e como podem ampliar a consciência e o progresso tecnológico de forma integrada.

Todos os que conquistaram as primeiras colocações nessa etapa estão automaticamente credenciados para a premiação nacional, que ocorre no dia 3 de dezembro, em Recife.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Acontece

Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos celebra 80 anos com programação especial que valoriza o jornalismo esportivo gaúcho
Corsan lança 1º Prêmio de Jornalismo Ambiental no RS
https://www.osul.com.br/sistema-fiergs-iniciativas-voltadas-talentos/ Premiação do Sistema FIERGS celebra iniciativas voltadas ao desenvolvimento de talentos e à inovação no RS 2025-08-29
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Acampamento Farroupilha de Porto Alegre terá mais de 120 atrações culturais gratuitas a partir desta segunda
Rio Grande do Sul Para minimizar os efeitos da estiagem, Defesa Civil gaúcha realiza a instalação de 77 cisternas no Estado
Política Supremo determina retirada da tornozeleira eletrônica do senador Marcos do Val
Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre promove neste sábado mais uma feira para adoção de cães e gatos
Política Lula afirma que não assistirá a julgamento de Bolsonaro: “Tenho coisa melhor para fazer”
Economia Bolsa brasileira fecha em patamar recorde; dólar sobe a R$ 5,42
Política Tarcísio minimiza crítica de Lula sobre vínculo com Bolsonaro e defende ex-presidente
Rio Grande do Sul Programa do governo Lula planeja levar internet a mais de mil instituições de ensino do Rio Grande do Sul
Brasil Orçamento 2026: salário mínimo deve subir para R$ 1.631 no próximo ano
Política Lula diz que Eduardo Bolsonaro “não pode exercer” mandato dos Estados Unidos e revela conversa com o presidente da Câmara
Pode te interessar

Acontece Casa do Cooperativismo: Sistema Ocergs leva parque temático ESG à Expointer 2025

Acontece Troféu Destaques do Agro valoriza clientes do Banrisul em sustentabilidade e inovação

Acontece 8º Fórum Econômico Gaúcho terá painel exclusivo de mulheres produtoras rurais

Acontece Link ISP Gramado 2025 bate recorde de público, expositores e congressistas