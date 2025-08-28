Acontece Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos celebra 80 anos com programação especial que valoriza o jornalismo esportivo gaúcho

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Fundada em 25 de setembro de 1945, a ACEG é uma das entidades mais tradicionais e longevas do País. Foto: Divulgação ACEG Fundada em 25 de setembro de 1945, a ACEG é uma das entidades mais tradicionais e longevas do País. (Foto: Divulgação ACEG) Foto: Divulgação ACEG

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O segundo semestre deste ano marca uma data histórica para a Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos (ACEG), que completa 80 anos de trajetória dedicada à valorização, defesa e integração dos profissionais da imprensa esportiva no Rio Grande do Sul.

Fundada em 25 de setembro de 1945, a ACEG é uma das entidades mais tradicionais e longevas do País. Para comemorar a data, promove uma série de ações voltadas ao esporte, à excelência jornalística e à preservação da memória do jornalismo esportivo.

Todas as atividades comemorativas estão reunidas em uma seção especial no site da entidade — aceg80.com.br — e incluem práticas esportivas, iniciativas culturais e ações com foco acadêmico. O calendário será encerrado com a tradicional festa “Destaques ACEG 2025”, marcada para o dia 8 de dezembro, quando é celebrado o Dia do Cronista Esportivo, homenageando grandes nomes do esporte gaúcho.

“Comemorar os 80 anos da ACEG é mais do que olhar para o passado — é reconhecer o presente e projetar o futuro de uma categoria essencial para o esporte e para a sociedade. Valorizamos quem faz a imprensa esportiva com paixão e credibilidade. Queremos integrar gerações, reforçando nosso compromisso com o jornalismo esportivo gaúcho”, destaca o presidente da ACEG, Rogério Amaral.

A abertura das comemorações ficou por conta da Copa ACEG 80 Anos, torneio de futsal exclusivo para cronistas esportivos. A competição já teve início e ocorrerá até 22 de novembro, com jogos aos finais de semana no Ginásio do Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Ao todo, oito equipes, com cerca de 120 atletas inscritos, disputam o título da edição de 2025. O campeonato tem patrocínio do Sesc e da Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS).

A ACEG também promove o Prêmio Nacional de Reportagem Esportiva ACEG/80 Anos, com apoio da Associação Riograndense de Imprensa (ARI). A iniciativa reconhece a excelência de profissionais da cobertura esportiva nas categorias Profissional e Universitária.

As reportagens podem ser inscritas em texto, áudio, vídeo e crônica — esta última exclusiva para profissionais, em homenagem ao jornalista Ruy Carlos Ostermann, independentemente da plataforma. As inscrições estão abertas até 15 de outubro, com premiação em dinheiro, troféus, medalhas e diplomas.

Outra atração do calendário é a Corrida dos Jornalistas, realizada em parceria com a ARI. A prova acontecerá no dia 20 de novembro, aberta ao público geral, com percursos de 3 km e 6 km, e largada e chegada na sede da Federação Gaúcha de Futebol, na Av. Ipiranga. Haverá premiações especiais para jornalistas, nas categorias masculina e feminina.

A ACEG também prepara o lançamento de um livro comemorativo. Com curadoria e edição do jornalista Fernando Di Primio, a obra resgata a história da entidade e a evolução da cobertura esportiva no Estado. A publicação reúne depoimentos e imagens históricas que ilustram a transformação do jornalismo esportivo — da era analógica aos desafios do mundo digital. Na sede da ACEG, no Centro de Porto Alegre, também está prevista a inauguração de uma nova galeria de imagens dos ex-presidentes da associação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/associacao-dos-cronistas-esportivos-gauchos-celebra-80-anos-com-programacao-especial-que-valoriza-o-jornalismo-esportivo-gaucho/

Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos celebra 80 anos com programação especial que valoriza o jornalismo esportivo gaúcho

2025-08-28