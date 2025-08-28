Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Acontece Incremento da área de vendas para empresas de internet é destaque no primeiro dia do Link ISP, em Gramado

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

O Link ISP é considerado o maior encontro do ecossistema de provedores de internet do Sul do Brasil, sendo o segundo mais importante do país

Foto: Divulgação
O Link ISP é considerado o maior encontro do ecossistema de provedores de internet do Sul do Brasil, sendo o segundo mais importante do país. (Foto: Divulgação)

Com a proposta de alavancar as operações dos pequenos e médios provedores de internet no país, começou na quinta-feira (28) o Link ISP Gramado, encontro nacional de telecomunicações e tecnologia, reunindo 50 especialistas e 100 empresas expositoras no Centro de Convenções Serra Park. O evento segue até sexta-feira, com debates, troca de experiências, soluções, promoção de parcerias e uma gama de conhecimentos estratégicos para que o setor possa modernizar-se e crescer de forma sustentável.

Organizado pela InternetSul (Associação dos Provedores de internet e Serviços de internet), entidade com sede em Porto Alegre e que congrega 230 associados, o evento, que chega em sua quarta edição, conta com três palcos temáticos, abrangendo todos os temas que envolvem a conectividade. A área comercial foi um dos principais destaques do dia, com a palestra do especialista em vendas e gestão empresarial Eduardo Tevah, que ganhou a atenção do público. A estimativa é reunir 4 mil congressistas nos dois dias do evento.

Tevah abordou a importância dos profissionais de vendas que, ao serem bem preparados, podem levar uma empresa a crescer em 50%. Porém, esse fator ainda apresenta-se como um desafio, já que, segundo Tevah, é necessário mais investimento no treinamento e engajamento desses profissionais, sendo que os melhores já estão empregados. O primeiro desafio dos gestores e líderes é encontrar pessoas para trabalhar. O segundo desafio, obter o melhor de cada um, levá-los à sua melhor versão, e o terceiro é o treinamento. Com esses três fatores bem estabelecidos, não tenho nenhuma dúvida de que a alta performance e o sucesso de vendas vai acontecer, ressaltou.

O especialista ainda pontuou que o cenário brasileiro, onde atuam 22 mil empresas provedoras, não é caracterizado pelas cinco grandes do setor de telecomunicações, mas sim formado pelos provedores regionais. O pequeno provedor de uma cidade tem uma grande diferença em relação ao provedor nacional: ele conhece sua comunidade, sua realidade e, se fizer um bom trabalho de engajamento, terá muito sucesso. Embora a tecnologia esteja crescendo, ainda existe um componente da venda que é o relacionamento, o que só o provedor regional consegue ter. Um provedor nacional nesse país gigantesco raramente consegue se relacionar com o cliente como um provedor regional consegue fazer.

O Link ISP é considerado o maior encontro do ecossistema de provedores de internet do Sul do Brasil, sendo o segundo mais importante do país. Além das discussões sobre regulação e futuro do setor, o evento levanta questões referentes à reforma tributária e formas de crédito aos pequenos provedores.

