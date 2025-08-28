Acontece Piagran completa três anos com destaque no mercado gaúcho de rochas naturais

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Piagran completa três anos oferecendo qualidade e sustentabilidade no RS Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Piagran completa três anos de atuação no mercado de rochas naturais no Rio Grande do Sul. A empresa tem sede em Viamão e atende Porto Alegre, Região Metropolitana, Serra e Litoral. A empresa se destaca pelo trabalho com arquitetos e projetos residenciais e comerciais, oferecendo cortes precisos, acabamentos impecáveis e entregas dentro do prazo. “Estamos há três anos no mercado, já como Piagran, e conseguimos ver bem o diferencial do que era três anos atrás e agora”, afirma Raquel Demichei, sócia e administradora da empresa.

A sustentabilidade é um dos pilares da Piagran, que busca levar a melhor experiência ao cliente sem causar danos ao meio ambiente. A empresa compra matéria-prima de pedreiras certificadas, mantém mão de obra própria e adota práticas que promovem o tema em sua operação. “Dentro da empresa, temos reuso da água, logística reversa e cuidado com o descarte dos materiais, sempre preservando o meio ambiente”, destaca Demichei.

Entre os produtos mais requisitados estão o quartzo branco e o mármore Branco Paraná, utilizados em bancadas de cozinha, banheiros, escadas e pisos. Com materiais de alta qualidade e resistência, a Piagran atende um público exigente e está preparada para projetos de diferentes níveis de complexidade. “A nossa mão de obra está disposta para atender a qualquer tipo de mercado. Esses materiais combinam beleza e resistência para diferentes tipos de ambientes”, conclui a empresária.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/piagran-completa-tres-anos-rochas-naturais/

Piagran completa três anos com destaque no mercado gaúcho de rochas naturais

2025-08-28