Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Acontece Ambientallize executa cenografia marcante nos 50 anos de Fernanda Rosa, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Cenário impactante teve a cor vermelha como protagonista em todos os detalhes, do teto ao mobiliário.

Foto: Jorge Scherer/O Sul
Rejane Tavares, CEO da Ambientallize

A empresária Fernanda Rosa celebrou seu aniversário de 50 anos em grande estilo, com uma festa no Party Room, em Porto Alegre, que reuniu sofisticação, inovação e um conceito cenográfico diferenciado. Referência no mercado de decoração floral, a aniversariante escolheu a Ambientallize para transformar o espaço em um cenário impactante, tendo o vermelho como protagonista em todos os detalhes — das flores ao mobiliário, passando pelos drinks e até o bolo. A decoração floral foi projetada por Fernanda e ganhou destaque com as esculturas suspensas acima do bar, uma criação inspirada em vitrines de grandes marcas internacionais.

As esculturas suspensas de flores vermelhas foram destaque acima do bar de drinks.

Segundo Rejane Tavares, CEO da Ambientallize, o desafio foi criar um conceito inovador, no qual a cenografia foi desenvolvida em blocos de uma única cor, do teto ao mobiliário. “Foi uma proposta diferenciada, que marca um novo momento para a Ambientallize. Apostamos em texturas e materiais inéditos, trazendo para o mercado algo que até então era visto apenas em vitrines internacionais”, destacou.

Além da cenografia exclusiva, a festa marcou também o lançamento de novos mobiliários desenhados por Renan Vogel e executados pela Ambientallize, integrando o projeto “Cenário Ambientallize”, braço voltado à criação e produção de móveis e estruturas personalizadas. “Tudo foi criado especialmente para esta celebração, desde o bar até a mesa de antepastos. Mais do que atender ao desejo da aniversariante, mostramos nossa capacidade de entregar projetos completos e personalizados, consolidando um novo posicionamento no mercado de eventos”, completou Rejane.

Confira abaixo imagens da decoração assinada pela Ambientallize:
Fotos: Jorge Scherer

Rejane Tavares, CEO da Ambientallize, responsável por transformar o espaço do Party Room.

 

