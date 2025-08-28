Acontece Ambientallize executa cenografia marcante nos 50 anos de Fernanda Rosa, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Cenário impactante teve a cor vermelha como protagonista em todos os detalhes, do teto ao mobiliário. Foto: Jorge Scherer/O Sul Rejane Tavares, CEO da Ambientallize Foto: Jorge Scherer/O Sul

A empresária Fernanda Rosa celebrou seu aniversário de 50 anos em grande estilo, com uma festa no Party Room, em Porto Alegre, que reuniu sofisticação, inovação e um conceito cenográfico diferenciado. Referência no mercado de decoração floral, a aniversariante escolheu a Ambientallize para transformar o espaço em um cenário impactante, tendo o vermelho como protagonista em todos os detalhes — das flores ao mobiliário, passando pelos drinks e até o bolo. A decoração floral foi projetada por Fernanda e ganhou destaque com as esculturas suspensas acima do bar, uma criação inspirada em vitrines de grandes marcas internacionais.

Segundo Rejane Tavares, CEO da Ambientallize, o desafio foi criar um conceito inovador, no qual a cenografia foi desenvolvida em blocos de uma única cor, do teto ao mobiliário. “Foi uma proposta diferenciada, que marca um novo momento para a Ambientallize. Apostamos em texturas e materiais inéditos, trazendo para o mercado algo que até então era visto apenas em vitrines internacionais”, destacou.

Além da cenografia exclusiva, a festa marcou também o lançamento de novos mobiliários desenhados por Renan Vogel e executados pela Ambientallize, integrando o projeto “Cenário Ambientallize”, braço voltado à criação e produção de móveis e estruturas personalizadas. “Tudo foi criado especialmente para esta celebração, desde o bar até a mesa de antepastos. Mais do que atender ao desejo da aniversariante, mostramos nossa capacidade de entregar projetos completos e personalizados, consolidando um novo posicionamento no mercado de eventos”, completou Rejane.

Confira abaixo imagens da decoração assinada pela Ambientallize:

Fotos: Jorge Scherer

