Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Profissionais de telecomunicações se reúnem no Link ISP Gramado 2025 para palestras, painéis e networking Foto: @bruna_wirzius @karly_mktdigital Profissionais de telecomunicações se reúnem no Link ISP Gramado 2025 para palestras, painéis e networking. (Foto: @bruna_wirzius @karly_mktdigital) Foto: @bruna_wirzius @karly_mktdigital

Gramado recebeu nos dias 28 e 29 de agosto a sexta edição do Link ISP, promovido pela InternetSul, consolidado como o maior encontro do setor de provedores de internet do Sul do Brasil. Mais de 4 mil pessoas circularam pelo Serra Park, movimentando a feira, as palestras e painéis ocorridos nos três palcos simultâneos.

O conteúdo conectou inovação, regulação, tecnologia e gestão em telecomunicações, entre outros assuntos, e reuniu grandes nomes do setor. Já a feira contou com 100 empresas expositoras.

O presidente da InternetSul, Fábio Badra, destacou o papel estratégico do encontro para o presente e o futuro do segmento. “O Link ISP se tornou um espaço de convergência, onde empresários, técnicos, autoridades e especialistas se reúnem para pensar juntos os desafios e as oportunidades da nossa área. É muito gratificante ver tantas pessoas mobilizadas em prol do fortalecimento da conectividade no Brasil”, afirmou.

Na mesma linha, o diretor de Marketing da InternetSul, Alexandro Schuck, reforçou o impacto do evento na comunidade de telecomunicações. “O Link ISP é mais do que um congresso: é uma vitrine de inovação, um espaço de networking e, acima de tudo, um ponto de união entre profissionais que constroem diariamente a transformação digital no nosso país. Somos muito gratos a todos que estiveram aqui, fortalecendo este movimento”, disse.

Entre os destaques do primeiro dia do evento estiveram o painel sobre a Nova Resolução Conjunta dos Postes, com Andrea Abreu Fattori, Narciso Aquino Flesch, Erinéia dos Reis, Felipe Teixeira Neto e Felipe Aguiar; a palestra de Elemar Júnior sobre IA para executivos; o Pampa Debates sobre o cenário de telecomunicações no Brasil, com Leandro Salatti, Breno Vale e Jony Cruz; além de apresentações de Josimar Fiorini, Eduardo Tevah, Tonny Ventura e o painel sobre crédito via FUST com representantes do BNDES e BRDE.

O palco ainda recebeu a palestra de Lúdio Porto Alegre sobre redução de churn, o painel regulatório com Rodrigo Schuch, Jesaias Arruda, Maurício Dambrós, Carlos Freitas e Evandro Varonil, além de nomes como Tiago Vitor Silva, Luis Peres, Grazieli Machado, Celso de Moraes, Eduardo Ken, Adriano Vanzetto, Leandro Quintão, Yuri Honann, Andre Ribeiro, Janes Orsi, Antonio M. Moreiras e Gilberto Zorello. O encerramento do dia ficou por conta da Banda Datacom.

O segundo dia abriu espaço para a diversidade de temas, com Geraldine Fonseca falando sobre liderança humanizada, Leila Navarro abordando futurabilidade, e Patricia Palermo trazendo análise do cenário econômico. Também subiram ao palco Thais Reali, Sandro Schleder, Irineu Cassel, Sara Fraga, Mauricio Maioli e o escritor Fabrício Carpinejar, que encerrou a programação com a palestra “Inovação pelo Afeto”.

Nos palcos paralelos, o público acompanhou falas de Gladis Loebens, Rogério Couto, Cristiano Alves, Rudi Gerhart, Sandro Negrelo, Dado Schneider, além do painel ABDTIC com Andrea Abreu Fattori, Mauricio Peroni, Celso Basílio e Erinéia dos Reis. O Palco 3 reuniu nomes como Fabiano Vergani, Droander Martins, José Felipe Ruphenthal, Angelo Garcia e Lucas Plost, além do painel sobre Convenção Coletiva com Raquel Camera Schwambach, Flávio Leonardo Silveira Rodrigues e Diego Xavier.

O Link ISP Gramado 2025 se consolidou como um espaço de troca de conhecimento, networking e geração de negócios, fortalecendo o ecossistema de telecomunicações do Sul do Brasil e apontando caminhos para um setor mais inovador e sustentável.

