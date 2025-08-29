Sábado, 30 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025
Antonia Scalzilli, criadora de Angus e Brangus e presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, é uma das lideranças femininas no agro que participam do FórumFoto: Divulgação/Arquivo Pessoal
Pela primeira vez, o Fórum Econômico Gaúcho terá um painel formado por mulheres que se destacam na gestão de propriedades e entidades representativas do agronegócio no Rio Grande do Sul. Neste ano, o evento, em sua oitava edição, tem como tema a “Colaboração na era das transformações”, e as lideranças femininas não poderiam ficar de fora. Integrante da programação oficial da 48ª Expointer, o encontro ocorre no dia 4 de setembro, no auditório da Casa da Pampa, no Parque Assis Brasil, em Esteio.
O painel exclusivo de mulheres será composto pela médica veterinária Patrícia Wolf, sócia-proprietária da Wolf Agricultura e Pecuária, de Dom Pedrito; Mônia Schluter, engenheira agrônoma e mestre em Produção Vegetal pela Universidade Federal de Santa Maria; Yara Suñé, agrônoma, produtora rural e gestora da Agropecuária Suñé, de Lavras do Sul; e Antonia Scalzilli, advogada, criadora de Angus e Brangus em propriedades em Bagé e Cacequi, e presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, atuante na área da pecuária de corte.
“O Fórum será uma oportunidade para mostrar nossa representatividade e realinhar como o agro pode superar os momentos de crise, repensar o foco e organizar o futuro com inovação e tecnologia”, afirma Antonia Scalzilli.
A dirigente ressalta a importância da comunicação dessa cadeia produtiva com o restante do país. “Precisamos comunicar ao Brasil a nossa responsabilidade com a sustentabilidade, com o bioma Pampa e com a qualidade da carne que produzimos”, adiantou, ressaltando que o país precisa saber que no Rio Grande do Sul existem raças britânicas, sendo um nicho de carne premium, “aquela que todos querem consumir”, que prezamos pela segurança no agro, inclusive com um sistema de rastreabilidade diferente do resto do país.
Sobre o protagonismo feminino que cada vez mais se consolida no campo, Antonia observa que os gêneros se complementam, mas que as mulheres têm uma capacidade diferenciada em conduzir as questões e agregar mais. “A chegada da mulher em posições de importância se deve a isso, nossa maneira de liderar é mais empática, sabemos delegar e também ouvir mais”.
Desafios e perspectivas
O VIII Fórum Econômico Gaúcho, promovido pela Rede Pampa e demais parceiros, tem como foco a inovação, a cooperação e o desenvolvimento frente a uma nova era da economia, trazendo à tona os desafios e perspectivas do agronegócio no Rio Grande do Sul e no Brasil. O encontro destaca iniciativas colaborativas entre empresas e setores estratégicos, com a presença de lideranças empresariais, autoridades públicas e especialistas do agro.
A abertura será conduzida pelo governador Eduardo Leite, pelo presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas, e pelo presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret. A participação no fórum é gratuita, mediante inscrição no site oficial do evento https://www.forumeconomicogaucho.com.br
até o dia 3 de setembro. As vagas para o público presencial são limitadas, mas toda a programação será transmitida ao vivo pelo canal oficial da Rede Pampa no YouTube e pelo site do evento a partir das 14h30.
Confira os painelistas
Abertura:
Eduardo Leite – Governador do RS
Pepe Vargas – Presidente da ALRS
Alexandre Gadret – Presidente da Rede Pampa
Painelistas:
Patrícia Wolf – Wolf Agricultura e Pecuária
Antonia Scalzilli – Presidente do Instituto Desenvolve Pecuária
Mônia Schluter – Engenheira Agrônoma da UFSM
Yara Suñé – Agropecuária Suñé
Fernando Lemos – Presidente do Banrisul
Ernani Polo – Secretário do Desenvolvimento Econômico do RS
Edivilson Brum – Secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do RS
Claudio Bier – Presidente do Simers e Fiergs
Gedeão Pereira – Presidente do Sistema Farsul
Luiz Carlos Bohn – Presidente do Sistema Fecomércio RS
Nei Manica – Presidente da Cotrijal
César Saut – Presidente da Rio Grande Seguros e Vice-presidente da Icatu