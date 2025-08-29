Acontece 8º Fórum Econômico Gaúcho terá painel exclusivo de mulheres produtoras rurais

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Antonia Scalzilli, criadora de Angus e Brangus e presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, é uma das lideranças femininas no agro que participam do Fórum Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pela primeira vez, o Fórum Econômico Gaúcho terá um painel formado por mulheres que se destacam na gestão de propriedades e entidades representativas do agronegócio no Rio Grande do Sul. Neste ano, o evento, em sua oitava edição, tem como tema a “Colaboração na era das transformações”, e as lideranças femininas não poderiam ficar de fora. Integrante da programação oficial da 48ª Expointer, o encontro ocorre no dia 4 de setembro, no auditório da Casa da Pampa, no Parque Assis Brasil, em Esteio.

O painel exclusivo de mulheres será composto pela médica veterinária Patrícia Wolf, sócia-proprietária da Wolf Agricultura e Pecuária, de Dom Pedrito; Mônia Schluter, engenheira agrônoma e mestre em Produção Vegetal pela Universidade Federal de Santa Maria; Yara Suñé, agrônoma, produtora rural e gestora da Agropecuária Suñé, de Lavras do Sul; e Antonia Scalzilli, advogada, criadora de Angus e Brangus em propriedades em Bagé e Cacequi, e presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, atuante na área da pecuária de corte.

“O Fórum será uma oportunidade para mostrar nossa representatividade e realinhar como o agro pode superar os momentos de crise, repensar o foco e organizar o futuro com inovação e tecnologia”, afirma Antonia Scalzilli.

A dirigente ressalta a importância da comunicação dessa cadeia produtiva com o restante do país. “Precisamos comunicar ao Brasil a nossa responsabilidade com a sustentabilidade, com o bioma Pampa e com a qualidade da carne que produzimos”, adiantou, ressaltando que o país precisa saber que no Rio Grande do Sul existem raças britânicas, sendo um nicho de carne premium, “aquela que todos querem consumir”, que prezamos pela segurança no agro, inclusive com um sistema de rastreabilidade diferente do resto do país.

Sobre o protagonismo feminino que cada vez mais se consolida no campo, Antonia observa que os gêneros se complementam, mas que as mulheres têm uma capacidade diferenciada em conduzir as questões e agregar mais. “A chegada da mulher em posições de importância se deve a isso, nossa maneira de liderar é mais empática, sabemos delegar e também ouvir mais”.

Desafios e perspectivas

O VIII Fórum Econômico Gaúcho, promovido pela Rede Pampa e demais parceiros, tem como foco a inovação, a cooperação e o desenvolvimento frente a uma nova era da economia, trazendo à tona os desafios e perspectivas do agronegócio no Rio Grande do Sul e no Brasil. O encontro destaca iniciativas colaborativas entre empresas e setores estratégicos, com a presença de lideranças empresariais, autoridades públicas e especialistas do agro.

A abertura será conduzida pelo governador Eduardo Leite, pelo presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas, e pelo presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret. A participação no fórum é gratuita, mediante inscrição no site oficial do evento https://www.forumeconomicogaucho.com.br

até o dia 3 de setembro. As vagas para o público presencial são limitadas, mas toda a programação será transmitida ao vivo pelo canal oficial da Rede Pampa no YouTube e pelo site do evento a partir das 14h30.

Confira os painelistas

Abertura:

Eduardo Leite – Governador do RS

Pepe Vargas – Presidente da ALRS

Alexandre Gadret – Presidente da Rede Pampa

Painelistas:

Patrícia Wolf – Wolf Agricultura e Pecuária

Antonia Scalzilli – Presidente do Instituto Desenvolve Pecuária

Mônia Schluter – Engenheira Agrônoma da UFSM

Yara Suñé – Agropecuária Suñé

Fernando Lemos – Presidente do Banrisul

Ernani Polo – Secretário do Desenvolvimento Econômico do RS

Edivilson Brum – Secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do RS

Claudio Bier – Presidente do Simers e Fiergs

Gedeão Pereira – Presidente do Sistema Farsul

Luiz Carlos Bohn – Presidente do Sistema Fecomércio RS

Nei Manica – Presidente da Cotrijal

César Saut – Presidente da Rio Grande Seguros e Vice-presidente da Icatu

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/8-forum-economico-gaucho-painel-exclusivo-mulheres/

8º Fórum Econômico Gaúcho terá painel exclusivo de mulheres produtoras rurais

2025-08-29