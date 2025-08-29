Acontece Troféu Destaques do Agro valoriza clientes do Banrisul em sustentabilidade e inovação

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

A escolha dos vencedores é feita por uma comissão especializada do Banrisul, a partir de indicações realizadas pelos gerentes que passam por uma votação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Motivada pelo desejo de dar reconhecimento aos gaúchos do campo que prestigiam o Banrisul, a Rede Pampa, juntamente com o banco, realiza, neste ano, a quarta edição do Troféu Destaques do Agro. A cerimônia de premiação integra a programação oficial da 48ª Expointer e ocorrerá na noite do dia 4 de setembro, a partir das 19h30, na Casa da Rede Pampa, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

“Unidos ao governo do Estado, nós destacamos cinco personalidades, instituições ou mesmo empresas que tenham forte participação no agro e que sejam clientes do nosso Banrisul. Queremos dar força a quem prestigia o Banrisul, a quem é prestigiado pelo banco e que merece obter o reconhecimento por engrandecer o agro gaúcho”, ressalta o vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto.

O Troféu Destaques do Agro valoriza o desempenho de clientes em iniciativas que priorizam a sustentabilidade e as inovações nas seguintes categorias: Melhores Práticas Ambientais; Técnico Especialista Agro; Agroindústria Familiar; Pesquisa e Inovação; e Produtor Agro. A escolha dos vencedores é feita por uma comissão especializada do Banrisul, a partir de indicações realizadas pelos gerentes e técnicos do banco que atuam em todo o estado. São dezenas de indicações, que passam por uma seleção e, depois, uma votação para compor a lista dos agraciados.

Para o vice-presidente da Rede Pampa, a empresa de comunicação possui especialidade em conferir distinções, reforçando o compromisso com a valorização do agronegócio regional. “Sentimos que todos aqueles que são homenageados com nossos troféus são extremamente bem acolhidos pelas instituições e refletem isso no comportamento que se traduz em uma única palavra: emoção”.

A cerimônia de entrega do Troféu Destaques do Agro 2025 terá transmissão ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e também na Rádio Liberdade.

