Acontece Casa do Cooperativismo: Sistema Ocergs leva parque temático ESG à Expointer 2025

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Espaço em alusão aos biomas gaúchos funcionará como plataforma de relacionamento, negócios e experiências imersivas Foto: Divulgação/Sistema Ocergs Foto: Divulgação/Sistema Ocergs

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Sistema Ocergs estará presente na Expointer 2025, a partir deste sábado (30), com a Casa do Cooperativismo, espaço montado no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). Mais do que um ponto de encontro, a Casa funcionará como uma plataforma de relacionamento, negócios e experiências imersivas voltadas à agenda ESG – desde a estrutura, inspirada nos biomas do Rio Grande do Sul, até as ativações e os temas escolhidos para os painéis, que envolvem agronegócio, governança e sustentabilidade.

“O conceito da Casa, que estamos chamando de parque temático ESG, busca traduzir aquilo que o cooperativismo já faz por essência: aliar desenvolvimento econômico, social e sustentável. As mudanças climáticas têm reforçado essa necessidade e demandado investimentos em resiliência e adaptação. Queremos mostrar que o cooperativismo está preparado para liderar essa mudança”, destaca o presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann.

A Casa receberá diversas atividades ao longo da semana. Já no primeiro dia de feira, o espaço promove a celebração do Dia C, mobilização nacional que fortalece o voluntariado e a responsabilidade social. A proposta envolve cooperativas do Brasil inteiro e busca unir pessoas em prol de ações que gerem impacto positivo nas comunidades.

Das 10h às 16h, serão realizadas ações solidárias e de conscientização, como distribuição de pipocas e sementes, conscientização sobre doação de sangue, oficinas de educação financeira e performances de mascotes para aproximar o público do cooperativismo. Para além da Expointer, cooperativas espalhadas pelo estado estarão engajadas na missão, que também envolve a distribuição de mudas.

Painéis abertos ao público

A programação segue com uma série de painéis e reuniões. Na segunda-feira, um bate-papo mediado pela jornalista Giuliana Morrone vai apresentar cases concretos de cooperativas alinhados à agenda ESG.

Já na sexta-feira, o painel “Água para Alimentar o Amanhã” tratará do tema irrigação, e envolverá Sicredi, Cotripal, Coprel e Comitê Geração C do RS. A mediação será feita pela comunicadora Rosana Jatobá.

A semana se encerra com o Happy Hour com Propósito – Sabores do Bioma, que proporcionará degustação de produtos orgânicos e biodinâmicos de cooperativas. O preparo das receitas será feito pela influenciadora Guria Natureba.

Confira a programação completa:

30/08 | Das 10h às 16h – Dia C

– Ações solidárias e de conscientização ao longo do dia, com distribuição de pipocas e sementes, doação de sangue, oficinas de educação financeira e presença de mascotes para aproximar o público do cooperativismo.

01/09 | Das 14h às 15h30 – ESG e Impacto Social: O Bioma com Valor Compartilhado

– Bate-papo “ESG que transforma”, mediado por Giuliana Morrone com cases da Aurora, Coasa e Cooperlíquidos.

03/09 – Elas pelo Coop RS

– Palestra “O Futuro é Coop”, com Martha Gabriel. Evento exclusivo para integrantes do Comitê Elas pelo Coop RS.

05/09 – Água, Clima e Cooperação: O Bioma Enfrentando Extremos

– 14h – Painel “Água para Alimentar o Amanhã”, com Sicredi, Cotripal, Coprel e Comitê Geração C RS, mediação de Rosana Jatobá.

– 17h – Happy Hour com Propósito – Sabores do Bioma, degustação da Guria Natureba com produtos orgânicos e biodinâmicos de cooperativas.

Os eventos têm vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/produtor/sistemaocergs

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/sistema-ocergs-parque-tematico-esg-expointer-2025/

Casa do Cooperativismo: Sistema Ocergs leva parque temático ESG à Expointer 2025

2025-08-29