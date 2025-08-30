Expointer Sistema Fiergs ressalta integração da indústria gaúcha com agronegócio durante a 48ª Expointer

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Deste sábado (30) até o próximo dia 7 de setembro, estande da entidade terá programação voltada a negócios, oportunidades e inovação Foto: Leonardo Dalla Porta/Fiergs/Divulgação Foto: Leonardo Dalla Porta/Fiergs/Divulgação

Com um estande de 350 metros quadrados, o Sistema Fiergs chega à 48ª Expointer com a sua maior e mais intensa participação da história. Focado em negócios, oportunidades e tecnologias voltadas ao agro, o espaço institucional será palco para road show do programa Brasil Mais Produtivo (B+P), rodadas de negócios com foco no comércio exterior e debates sobre inovação no projeto Indústria do Amanhã. Deste (30) até o próximo , também será espaço para ressaltar a integração da indústria gaúcha com a produção agropecuária.

“O agronegócio movimenta o setor industrial. Para termos uma ideia da dimensão, o Rio Grande do Sul produz 65% das máquinas e equipamentos agrícolas do país. Por isso, é essencial estar presente na Expointer”, ressalta o presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier.

Na manhã deste (30), Bier se uniu a autoridades, empresários, expositores e visitantes para a abertura dos portões de mais uma edição da feira no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. “Apesar de todas as dificuldades impostas por questões climáticas e o cenário comercial mundial, a Expointer sempre nos traz otimismo e a perspectiva de um futuro melhor”, destaca.

O espaço do Sistema Fiergs conta com uma área coletiva destinada aos sindicatos industriais. Ao todo, oito estarão presentes no evento, representando seus setores produtivos (saúde, reparação de veículos, calçados, audiovisual, marcenaria, gráficas, vinhos e energias renováveis). A participação coletiva é uma oportunidade estratégica para aproximar os sindicatos industriais do agronegócio e de visitantes daquela que é considerada a maior feira agropecuária da América Latina.

O estande da Fiergs também é a sede da Arena de Robótica, onde alunos e instrutores do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) demonstram o impacto positivo da tecnologia no aprendizado dos estudantes.

Confira a programação do estande da Fiergs

Na ça-feira (2), às 14h, ocorre o road show do programa Brasil Mais Produtivo. A iniciativa, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) em parceria com Senai-RS, Sebrae, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Embrapii e BNDES, tem como objetivo fortalecer a competitividade de micro, pequenas e médias empresas industriais. O programa visa a otimização de processos e o uso eficiente de energia, temas fundamentais para o setor.

Já na e -feira (3 e 4), o foco se volta para as rodadas de negócios internacionais. Promovidas em parceria com a ApexBrasil, o Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers) e a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq-RS), as rodadas reúnem 26 empresas brasileiras — sendo 17 gaúchas — com nove compradores de diversas partes do mundo.

A agenda de -feira (4) também destaca o programa Indústria do Amanhã, com uma série de painéis e discussões voltadas ao futuro do agronegócio. A programação inclui debates sobre competências para a agricultura digital (13h), o papel da robótica no segmento (14h), startups que movem o agro (15h) e o impacto da inteligência artificial no campo (16h). No mesmo dia, será lançado o Observatório da Agroindústria da Fiergs(17h), uma nova ferramenta para análise de dados do setor.

Durante os nove dias de feira, o Sistema Fiergs também participará de eventos em diferentes espaços do Parque Assis Brasil. São painéis, debates e seminários focados em promover o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Uma dessas atividades será na -feira (5), quando o centro de competência em agricultura digital do Sistema Fiergs e da Embrapii será tema de um painel organizado pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia na Arena do Governo, no Pavilhão Internacional. O Center for Embedded Devices and Research in Digital Agriculture (Cedra) é uma unidade focada na pesquisa e no desenvolvimento de tecnologias para a agroindústria brasileira. Já está em operação no Senai-RS, em São Leopoldo, e também á instalações em um novo prédio que será construído na sede da Fiergs, em Porto Alegre.

Sistema Fiergs ressalta integração da indústria gaúcha com agronegócio durante a 48ª Expointer

