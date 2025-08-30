Agro Troféu Destaques do Agro revela a potência do campo em diferentes áreas de atuação

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

As indicações contemplam pequenos, médios e grandes produtores, entidades e também empresas que utilizam os serviços do Banrisul. Foto: Gpointstudio/Freepik/Divulgação Foto: Gpointstudio/Freepik/Divulgação

A Rede Pampa e o Banrisul, com apoio da Cotrijal, realizam a quarta edição do Troféu Destaques do Agro durante a 48ª Expointer. A cerimônia de premiação ocorre no dia 4 de setembro, na Casa da Rede Pampa no Parque Assis Brasil, em Esteio. A distinção será conferida em cinco categorias, considerando as diferentes áreas que contribuem de forma significativa para a produtividade no campo. As indicações contemplam pequenos, médios e grandes produtores, entidades e também empresas que prestigiam e utilizam os serviços do banco gaúcho.

“No momento em que temos grandes desafios referentes às mudanças climáticas e, portanto, quanto ao endividamento dos nossos agricultores, em que estamos buscando uma solução junto ao governo federal, a Rede Pampa mostra a potência do Rio Grande que dá certo”, afirma o secretário estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Edivilson Brum. Temos problemas, mas também temos muita garra e comprometimento com aquilo que é a vocação dos gaúchos: plantar, cultivar, criar e prosperar”, complementa o secretário.

Na categoria “Melhores Práticas Ambientais”, o objetivo é destacar produtores e projetos com foco na sustentabilidade ambiental, que conciliam produção e produtividade com preservação e uso de fontes de energias renováveis. Já na categoria “Técnico Especialista em Agro”, o foco é reconhecer os parceiros do Banrisul que tenham se destacado na estruturação de projetos técnicos que alcançaram eficiência na geração de negócios com valor agregado e rentabilidade.

A categoria “Agroindústria Familiar” visa valorizar iniciativas de pequenos produtores familiares com projetos sustentáveis e inovadores em pequenas propriedades e também reconhecer a agroindústria que incrementa sua produtividade explorando novos nichos de mercado. A categoria Pesquisa e Inovação retorna nesta edição do prêmio, voltada a gestores, pesquisadores, empreendedores, cientistas e técnicos que desenvolvem projetos e estudos ligados à criação de novas tecnologias e inovações. Por fim, a categoria “Produtor Agro” visa destacar os produtores rurais de alta performance que são referência de mercado e motivadores para toda uma cadeia produtiva.

A cerimônia de entrega do Troféu Destaques do Agro 2025 ocorre a partir das 19h30, com transmissão ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e também na Rádio Liberdade.

