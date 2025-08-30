Sábado, 30 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Agro Troféu Destaques do Agro revela a potência do campo em diferentes áreas de atuação

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

As indicações contemplam pequenos, médios e grandes produtores, entidades e também empresas que utilizam os serviços do Banrisul.

Foto: Gpointstudio/Freepik/Divulgação

A Rede Pampa e o Banrisul, com apoio da Cotrijal, realizam a quarta edição do Troféu Destaques do Agro durante a 48ª Expointer. A cerimônia de premiação ocorre no dia 4 de setembro, na Casa da Rede Pampa no Parque Assis Brasil, em Esteio. A distinção será conferida em cinco categorias, considerando as diferentes áreas que contribuem de forma significativa para a produtividade no campo. As indicações contemplam pequenos, médios e grandes produtores, entidades e também empresas que prestigiam e utilizam os serviços do banco gaúcho.

“No momento em que temos grandes desafios referentes às mudanças climáticas e, portanto, quanto ao endividamento dos nossos agricultores, em que estamos buscando uma solução junto ao governo federal, a Rede Pampa mostra a potência do Rio Grande que dá certo”, afirma o secretário estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Edivilson Brum. Temos problemas, mas também temos muita garra e comprometimento com aquilo que é a vocação dos gaúchos: plantar, cultivar, criar e prosperar”, complementa o secretário.

Na categoria “Melhores Práticas Ambientais”, o objetivo é destacar produtores e projetos com foco na sustentabilidade ambiental, que conciliam produção e produtividade com preservação e uso de fontes de energias renováveis. Já na categoria “Técnico Especialista em Agro”, o foco é reconhecer os parceiros do Banrisul que tenham se destacado na estruturação de projetos técnicos que alcançaram eficiência na geração de negócios com valor agregado e rentabilidade.

A categoria “Agroindústria Familiar” visa valorizar iniciativas de pequenos produtores familiares com projetos sustentáveis e inovadores em pequenas propriedades e também reconhecer a agroindústria que incrementa sua produtividade explorando novos nichos de mercado. A categoria Pesquisa e Inovação retorna nesta edição do prêmio, voltada a gestores, pesquisadores, empreendedores, cientistas e técnicos que desenvolvem projetos e estudos ligados à criação de novas tecnologias e inovações. Por fim, a categoria “Produtor Agro” visa destacar os produtores rurais de alta performance que são referência de mercado e motivadores para toda uma cadeia produtiva.

A cerimônia de entrega do Troféu Destaques do Agro 2025 ocorre a partir das 19h30, com transmissão ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e também na Rádio Liberdade.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Agro

Sistema Fiergs ressalta integração da indústria gaúcha com agronegócio durante a 48ª Expointer
A Casa da Sanidade: Fundesa inaugura sede e transforma prevenção em política de Estado
https://www.osul.com.br/trofeu-destaques-do-agro-revela-potencia-do-campo/ Troféu Destaques do Agro revela a potência do campo em diferentes áreas de atuação 2025-08-30
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Início de setembro será marcado por temporais isolados no Rio Grande do Sul
Expointer Com maior número de expositores da história, Pavilhão da Agricultura Familiar apresenta novidades na Expointer
Porto Alegre Porto Alegre decreta luto oficial em memória do escritor Luis Fernando Verissimo
Inter Inter lamenta a morte de Luis Fernando Verissimo, torcedor do clube, e relembra texto sobre Mundial
Grêmio Há 30 anos, o Grêmio conquistava o bicampeonato da Copa Libertadores da América
Inter Inter encara o Fortaleza em busca de reação e alívio na crise no Brasileirão
Política “O Brasil está preparado para ter Eduardo Leite presidente”, diz líder do PSD no Rio Grande do Sul
Grêmio Grêmio enfrenta o Flamengo no Brasileirão neste domingo no Maracanã
Mundo Israel vai reduzir entrada de ajuda humanitária no norte de Gaza, diz fonte do governo
Grêmio Grêmio encara o líder Flamengo no Maracanã em busca de redenção no Campeonato Brasileiro
Pode te interessar

Acontece Troféu Destaques do Agro valoriza clientes do Banrisul em sustentabilidade e inovação

Acontece Dia C: Cotrijal promove ações voluntárias ao longo da semana

Agro A Expointer 2025 começa neste sábado; Saiba mais

Acontece Rede Pampa promove VIII Fórum Econômico Gaúcho com foco na era das transformações