Por Redação O Sul | 3 de abril de 2020

Iniciativa é da FURG e de seu Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr.

Uma iniciativa da FURG (Universidade Federal do Rio Grande) e de seu Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr., que é vinculado à Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), vai disponibilizar ao município do Rio Grande 4 mil RT-PCR (testes moleculares) para o coronavírus. Diferente do teste rápido, que só pode ser realizado após o sétimo dia de sintomas e indica se o paciente já contraiu ou está imune ao vírus, o teste molecular apresenta um exame biológico completo e permite identificar a presença do vírus já nos primeiros dias da doença.

Na manhã desta sexta-feira (3), o Conselho Curador da Faherg (Fundação de Apoio ao Hospital de Ensino do Rio Grande) se reuniu por videoconferência e aprovou o uso de R$ 430 mil de seu fundo de contingência. O recurso será utilizado para a aquisição dos materiais de consumo dos testes e também para as adaptações estruturais necessárias para que o LAC (Laboratório de Análises Clínicas) e outros três laboratórios da Área Interdisciplinar de Ciências Médicas do HU possam processar os exames.

A compra será feita esta sexta e o prazo para entrega é de 20 a 30 dias, período que será dedicado à reforma dos espaços. “Ainda não estamos em situação tão grave. Por isso o momento de agir é agora”, explica o vice-reitor da FURG, Danilo Giroldo.

A iniciativa se soma à da Prefeitura Municipal do Rio Grande, que está adquirindo cerca 1,5 mil testes rápidos, número que, em parceria com a sociedade civil organizada e outras instituições, a FURG quer fazer chegar em 8 mil. Giroldo observa que a iniciativa tem dois objetivos: “Primeiro, vamos ter testes disponíveis para quem está na linha de frente. Quando uma pessoa está com suspeita da doença, ela e todos que tiveram contato com ela têm que ficar em isolamento e se perde um conjunto de pessoas de áreas essenciais por até 14 dias. Com essa testagem em Rio Grande a gente vai conseguir testar rápido. Se tiverem contaminadas, as pessoas vão pra isolamento, se não tiverem, poderão voltar logo ao trabalho”.

O vice-reitor refere-se a profissionais de saúde, forças de segurança, trabalhadores portuários e de serviços essenciais. O segundo objetivo é estratégico: “Esse número, 4 mil testes moleculares, mais 8 mil testes sorológicos, vai permitir que a gente tenha um panorama mais claro da evolução da doença e vamos poder tomar decisões com mais clareza, o que só é possível analisar quando dispomos de um volume maior de testes”, finaliza.

Parceria

Na última quinta-feira (2) a reitora e o vice-reitor da FURG, acompanhados pela superintendente e pelo gerente de Atenção à Saúde do HU FURG/EBSERH, participaram de reunião com a Prefeitura, o Ministério Público Estadual, o Porto do Rio Grande, empresários e entidades empresariais, como o Centro de Indústrias, a Câmara de Dirigentes Lojistas e a Câmara do Comércio para planejarem a compra de cerca de 6,5 mil testes rápidos. Em conjunto com os já adquiridos pela prefeitura, somariam 8 mil testes rápidos, número apontado como adequado pela equipe especializada do HU para o município.

Os 4 mil testes moleculares e os 8 mil sorológicos serão exclusivos para testagem no município do Rio Grande.

