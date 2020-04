Rio Grande do Sul Receita Federal em Pelotas doa mais de 34 mil garrafas de bebidas alcoólicas para produção de álcool gel e derivados

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2020

Os insumos foram entregues para a fabricação de produtos derivados de álcool para suprir hospitais e unidades do SUS. Foto: Divulgação Os insumos foram entregues para a fabricação de produtos derivados de álcool para suprir hospitais e unidades do SUS. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Até agora a Receita Federal de Pelotas já concretizou a doação de 34.491 garrafas de bebidas alcoólicas ao IFSul (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-grandense), à UFPel (Universidade Federal de Pelotas), à Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e à UCPel (Universidade Católica de Pelotas). Os insumos foram entregues para a fabricação de produtos derivados de álcool para suprir hospitais e unidades do SUS (Sistema Único de Saúde) no combate à Covid-19.

Estas instituições estão usando as bebidas como matéria-prima para a produção de álcool gel e derivados, suprindo a demanda de hospitais e unidades do SUS no combate à pandemia do coronavírus.

Os produtos doados, em maioria uísque e vodca, fazem parte da atividade de repressão ao contrabando e descaminho, e foram apreendidas por terem ingressado ou transitarem em território nacional sem o correspondente desembaraço aduaneiro. Essas bebidas faziam parte do 1º Leilão Eletrônico de Mercadorias Apreendidas de 2020, que seria realizado em março e que foi cancelado por causa das medidas de restrição adotadas para o combate ao Covid-19.

O transporte das mercadorias, das unidades da Receita Federal em Pelotas, Bagé, Chuí, Jaguarão e Livramento até as Universidades foi realizado pela Receita Federal e pelo Exército Brasileiro, que cedeu veículos e militares.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul