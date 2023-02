Porto Alegre Furto de cabos prejudica prestação de serviços da prefeitura de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ficaram sem acesso à internet o Centro Administrativo Municipal e o edifício da Siqueira Campos, 1300, ambos no Centro Histórico Foto: Alex Rocha/PMPA ficaram sem acesso à internet o Centro Administrativo Municipal e o edifício da Siqueira Campos, 1300, ambos no Centro Histórico. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um furto de cabos identificado na manhã desta sexta-feira, 24, prejudica o funcionamento de serviços da prefeitura de Porto Alegre. Os equipamentos foram serrados em um trecho da rua Sebastião Leão, bairro Cidade Baixa. Com isso, ficaram sem acesso à internet o Centro Administrativo Municipal e o edifício da Siqueira Campos, 1300, ambos no Centro Histórico.

O atendimento também foi impactado na Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, localizada no Instituto Caldeira, e na Secretaria Municipal de Saúde. A Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa) trabalha para restabelecer a fibra ótica. O acesso à internet foi restaurado provisoriamente, com instabilidade.

Detetive Cidadão

Em 2022, a prefeitura ampliou as operações do Detetive Cidadão, disponível no aplicativo 156+POA. Naquele mês a plataforma também recebe passou a receber denúncias de furto e roubo de cabos de energia para que a Guarda Municipal pudesse dar uma pronta resposta mais rápida e eficaz.

De forma prática e colaborativa, o porto-alegrense pode denunciar enviando uma fotografia pelo celular para o aplicativo. Ao receber a denúncia, a Guarda Municipal será acionada para verificar a localização da ocorrência e acionar a patrulha mais próxima.

Denúncias de furto e roubo de cabos podem ser feitas pelo app 156+POA, na aba Segurança.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/furto-cabos-prejudica-servicos-porto-alegre/

Furto de cabos prejudica prestação de serviços da prefeitura de Porto Alegre