Grêmio Gurias Gremistas finalizam preparação para estreia no Brasileiro

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Cruzeiro será o adversário neste sábado, às 19h, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, Minas Gerais Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA O Cruzeiro será o adversário neste sábado, às 19h, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, Minas Gerais. (Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA) Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As Gurias Gremistas finalizaram nesta sexta-feira (24) a preparação visando a estreia no Campeonato Brasileiro, diante do Cruzeiro, que acontece neste sábado, às 19h, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, Minas Gerais. O Tricolor disputa seu primeiro jogo oficial na temporada, iniciando a competição contra o time mineiro.

Desde o encerramento da Pré-Temporada na última semana, o grupo gremista iniciou uma preparação mais intensa, trabalhando a parte física, mas focado principalmente nos aspectos técnicos e táticos. O comandante Felipe Endres aplicou o seu planejamento de treinamentos, onde trabalhou minuciosamente questões ofensivas, defensivas, bola parada, situações de jogo, dando espaço também aos complementos, organizados por setores.

Últimos testes

A manhã desta sexta-feira então foi dedicada aos últimos testes e ajustes na equipe que entrará em campo no sábado. Segundo Endres, a equipe está orientada a aplicar no jogo os métodos trabalhados no último mês. “Estou com boas expectativas para nossa estreia. Quero vencer, estrear com o pé direito, mas acima de tudo, quero que tudo ocorra bem. É minha estreia na categoria e também a delas neste ano na competição. Vou ficar feliz se a equipe conseguir executar tudo o que treinamos e o que orientei. É importante que as atletas reproduzam o que fizemos no treino, pois significa que elas compreenderam e estão se adaptando ao meu modelo de jogo”, destacou o comandante gremista.

No Departamento de Ciência, Saúde e Performance, seguem a meia Pri Back e a atacante Gabizinha, ambas em transição para o campo após cirurgia de LCA, além da lateral Thaiane, que também não será opção, pois está em tratamento de uma pubalgia, se integrando ao grupo nas atividades desta semana. A atacante Dani Barão trata um estiramento grau 1 na coxa esquerda e também não estará entre as relacionadas para o confronto.

Já a goleira Lorena e a zagueira Mónica, que estavam junto das Seleções Brasileira e Colombiana, se integram a delegação, em Belo Horizonte. O elenco iniciou a viagem nesta sexta-feira com destino a capital mineira.

A partida contará com acompanhamento em tempo real das redes oficiais do Tricolor.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gurias-gremistas-finalizam-preparacao-estreia-brasileiro/

Gurias Gremistas finalizam preparação para estreia no Brasileiro