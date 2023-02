Rio Grande do Sul UFRGS oferece cursos online e gratuitos com certificado

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2023

Há opções nas áreas de Ciências da Saúde e Biológicas; Ciências Exatas e da Terra; Tecnológicas; Ciências Humanas e Sociais; e Linguística, Letras e Artes Foto: Divulgação Há opções nas áreas de Ciências da Saúde e Biológicas; Ciências Exatas e da Terra; Tecnológicas; Ciências Humanas e Sociais; e Linguística, Letras e Artes. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) está com inscrições abertas para 96 cursos em diferentes áreas. Todas as opções são online, gratuitas e oferecem certificado de conclusão para aqueles que finalizarem todos os módulos.

Os cursos têm curta duração, entre 8h e 60h, e são feitos pela plataforma Lúmina, da universidade. Há opções nas áreas de Ciências da Saúde e Biológicas; Ciências Exatas e da Terra; Tecnológicas; Ciências Humanas e Sociais; e Linguística, Letras e Artes. Com as mais variadas temáticas, existe oferta de cursos de programação, poesia e, até mesmo, degustação de vinhos e espumantes.

Qualquer pessoa pode se inscrever. Os cursos são permanentes, se tiver algum prazo será indicado na página de cada área. Além disso, não têm pré-requisitos, embora alguns sejam continuação ou aprofundamento de assuntos específicos.

A carga horária, assim como a exigência de testes para a emissão do certificado, varia de acordo com o curso. As formações podem ser acessadas a qualquer momento e as aulas são gravadas. Os conteúdos não contam com a presença do professor ou tutor online, mas os alunos podem tirar dúvidas em fóruns e também via e-mail.

Veja alguns dos cursos:

Ciências da Saúde e Biológicas

A Ciência do Desenvolvimento Gestacional – Edição 2023

História e Pedagogia do Karate-Do – Edição 2023

Avaliação de Enfermagem – Edição 2023

Cuidados Básicos com a Saúde Bucal de Pessoas Idosas – Edição 2023

Alimentação Saudável na Escola – Edição 2023

Esportes e Atividades ao Ar Livre – Edição 2023

Governança em Segurança Alimentar e Nutricional – Edição 2023

Neurociência Integrativa – Sinapses – Edição 2023

Neurociência Integrativa – Dor – Edição 2023

Neurociência Integrativa – Sistema Nervoso Motor – Edição 2023

Primary Oral Health Care for the Older Adult – Edição 2023

Gastronomia e Frutos da Biodiversidade: conhecendo os sabores do Rio Grande do Sul – edição 2023

Notificação de Violências em escolas do Rio Grande do Sul – Edição 2023

Condução e Gabinete de Crises em Saúde – Edição 2023

Coronavírus e Iniquidades em saúde – Edição 2023

Arte & Direitos Humanos: caminhos para uma cultura de paz – Edição 2023

Cuidado em Saúde: Desenvolvendo Competências Relacionais para o Atendimento de Usuários de Álcool e outras Drogas – edição 2023

Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais – Edição 2023

Itinerários terapêuticos, cuidado e cultura – Edição 2023

Ciências Exatas e da Terra

Química Geral I – 3ª edição

Introdução ao estudo dos limites – 2° edição

Educação Financeira no século XXI para a liberdade financeira

Introdução à Engenharia Elétrica – Corrente Alternada I – 1ª edição

Introdução à Engenharia Elétrica I – Representação Icônica, Resistores e Funções

Introdução à Engenharia Elétrica I – Leis de Kirchhoff

Conhecimento na taça: degustação de vinhos e espumantes

Tecnológicas

Análise de Sentimentos em Computação

Autodesk Inventor: Design Paramétrico

Avaliação de Usabilidade – 4ª edição

Como produzir vídeos com celulares e tablets – 2ª edição

Criando Questionários no Moodle

Design na economia criativa

Engajamento e Evasão em Educação a Distância

Inovação e empreendedorismo em indústrias criativas

Introdução a Arduino, o básico para começar

Introdução ao Linux

Modelagem 3D com Rhinoceros

Modelagem Digital 3D

Moodle em Ação: Atividades e Recursos – 2ª edição

Moodle em Ação: Configurações – 2ª edição

Moodle para Alunos – 2ª edição

Tudo o que você precisa saber: Blender – 2ª edição

Tudo que Você Precisa Saber: Illustrator – 1ª edição

Tudo que Você Precisa Saber: InDesign 2° edição

Ciências Humanas e Sociais

Competências Digitais Docentes para a Educação Contemporânea

Linguística, Letras e Artes

Orientação de Iniciação Científica na Educação Básica – 1ª Edição

Español como Lengua Extranjera (ELE): ¿cómo enseñar expresiones idiomáticas en la secundaria?

Leitura, Análise e Método: Anton Tchekhov e Liev Tolstói – 3° edição

Capacitação de Agentes do Setor Cultural e Criativo em Artes Cênicas

Capacitação de Agentes do Setor Cultural e Criativo em Editorial

Espanhol para Leitura

Inter-relações entre arte, tecnologia e educação

Introdução à Revisão Textual em Língua Portuguesa

Introdução ao Texto Acadêmico – 2ª edição

Museus e Patrimônio

Música na economia criativa

Oliveira Silveira: o poeta da consciência negra brasileira

Poesia Grega – 2ª edição

Produção Gráfica: História, Fundamentos e Impressão Manual

Recursos Digitais para Línguas Estrangeiras

Texto Fácil

UFRGS oferece cursos online e gratuitos com certificado