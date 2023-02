Rio Grande do Sul Ministro Paulo Pimenta prossegue no combate às fake news

24 de fevereiro de 2023

Diversas autoridades nacionais e estaduais participaram do encontro promovido pela Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão. Foto: O Sul Diversas autoridades nacionais e estaduais participaram do encontro promovido pela Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

O combate às fake news foi a principal pauta de reunião com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, nessa sexta-feira (24). O encontro foi promovido pela Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert), e aconteceu em Osório, no Litoral Norte do Estado.

Na ocasião, Pimenta salientou a distinção entre as responsabilidades e a credibilidade das emissoras de rádio e TV perante plataformas de conteúdo, geralmente oriundas dos meios digitais. “A radiodifusão e a telecomunicação profissionais possuem um protocolo, uma legislação a seguir. Já esses demais canais não têm. Por isso, cada vez mais as emissoras são parceiras e fontes confiáveis na luta contra a desinformação, e precisam ser valorizadas como tais”, afirmou.

Neste contexto, foi debatido a regulação dessas mídias, o que, segundo o ministro, é a discussão do momento ao redor do mundo todo em termos de comunicação. “As plataformas que transmitem conteúdo devem ter algum nível de responsabilidade sobre essa informação veiculada? Eu acredito que sim”, enfatizou Pimenta.

Diversas autoridades também estiveram presentes na reunião organizada pelo o presidente da Agert, Roberto Cervo Melão, como o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Paulinho Salerno; a secretária estadual de Comunicação, Tânia Moreira; o presidente e vice-presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret e Paulo Sérgio Pinto, respectivamente. Além das políticas federais e estaduais para a imprensa e publicidade, a diretoria da Agert tratou ainda sobre as demandas da radiodifusão gaúcha.

