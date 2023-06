Colunistas Fusão na marra

Por Leandro Mazzini | 5 de junho de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

No ano passado, 28 partidos e suas federações receberam verba pública para as campanhas. Projeções dos consultores partidários e do Congresso Nacional mostram que nas eleições municipais este número cairá para uma dúzia e em 2026 serão apenas oito agrupamentos partidários com financiamento público. Principais razões: fim das coligações proporcionais e a cláusula de barreira, limite legal que obriga o partido ou federação a ter, pelo menos, 1,5% dos votos válidos para deputado federal para existir.

Desorientado

Preso há sete meses, o ex-deputado Roberto Jefferson apresenta quadro de confusão mental, “relatando ouvir vozes com mensagens inconsistentes com a realidade (alucinação auditiva)”, conforme laudo da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro enviado ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. A defesa de Jefferson pediu transferência de Bangu 8, onde está preso, para um hospital particular.

Risco político

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), será a 3ª autoridade na linha sucessória da Presidência da República até janeiro de 2025. Articuladores políticos do Planalto apostam que ele terá que calibrar o risco do seu relacionamento com o presidente Lula prevendo o período que estará fora do atual posto. Se deixar a posição carimbado como opositor ao PT, enfrentará fora do cargo a má vontade do Governo Federal.

Freio de arrumação

Após derrotas e sufoco para a aprovar a Medida Provisória da nova estrutura administrativa da Esplanada dos Ministérios, o Governo vai fazer um freio de arumação para tentar distencionar a relação com o Congresso. Líderes e presidentes de partidos da base aliada estão sendo convidados para a próxima reunião do Conselho Político da Coalizão que será realizada no Palácio do Planalto após o feriado.

Santas Casas

Pode estar perto do fim uma procissão anual, a Brasília, de “pires na mão”. É o que acontece com dirigentes de santas casas e hospitais filantrópicos, que não conseguem fechar as contas anuais. Atendem pelo SUS, mas recebem pela tabela que não tem reajuste periódico. A Comissão de Previdência da Câmara aprovou projeto que torna anual esse reajuste. O texto vai direto para o plenário.

Fake news

Para 72% dos brasileiros, o avanço das notícias falsas nas redes sociais é muito preocupante. Os que se mostram pouco preocupados somam 20 %, enquanto 7% dizem não ter essa preocupação. Os dados são de uma pesquisa do DataSenado. Em relação ao papel da legislação, 80% dos entrevistados concordam que a criação de uma lei específica contribui para diminuir a quantidade de notícias falsas nas redes sociais.

Colaboraram Equipes DF, SP, RJ e BA

