Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2021

É possível que Tite não convoque atletas que atuam no futebol brasileiro para as próximas rodadas das Eliminatórias. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A Conmebol divulgou recentemente as datas e horários das próximas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar. Líder do torneio e classificada com antecedência ao Mundial, a Seleção Brasileira tem como próximos adversários Equador e Paraguai.

O Brasil abre a 15ª rodada diante dos equatorianos no dia 27 de janeiro, uma quinta-feira, às 18h (horário de Brasília). O duelo será disputado na altitude de Quito. Na rodada seguinte, a 16ª, o time de Tite encara os paraguaios dia 1º de fevereiro, uma terça-feira, às 21h30min, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

É possível que Tite não convoque atletas que atuam no futebol brasileiro para as próximas rodadas das Eliminatórias, repetindo o que fizera na Data-Fifa anterior, em novembro. Na ocasião, o treinador evitou chamar jogadores de equipes nacionais para não atrapalhar os clubes que estavam envolvidos em decisões. Desta vez, o motivo pode ser a falta de ritmo dos atletas, que estão de férias e se reapresentam a seus clubes em janeiro.

A seleção brasileira lidera com folga as Eliminatórias. Tem 35 pontos, seis a mais que a Argentina, que também já se garantiu na Copa do Catar, em 2022, e ainda não perdeu na competição. Em 13 confrontos, o time de Tite ostenta 11 vitórias e empatou duas vezes.

Depois desses dois próximos compromissos, restarão mais duas partidas para o Brasil encerrar sua participação no torneio classificatório ao Mundial. Os adversários são Chile e Bolívia. Há também o duelo suspenso com os argentinos, que depende da decisão da Fifa para ser ou não realizado.

Ranking da Fifa

O Brasil entrará em 2022 como segundo colocado no Ranking da Fifa de Futebol Masculino. A entidade máxima do futebol mundial publicou no último dia 23 a sua última atualização do ano e a Seleção Brasileira se manteve na mesma posição.

Acima do Brasil está apenas a Bélgica, que lidera o ranking. O Brasil é seguido pela campeã mundial França (3º), pela vice-campeã europeia Inglaterra (4ª) e pela Argentina (5ª), que conquistou a Copa América. A atualização veio após a disputa da Fifa Arab Cup, vencida pela Argélia no último domingo, e afetou basicamente apenas os times que disputaram o torneio.

Classificada para a Copa do Mundo Fifa, a Seleção Brasileira terá um ano de preparação pela frente em 2022, com compromissos pelas Eliminatórias e em amistosos nas Datas FIFA.

O Ranking da Fifa de Futebol Masculino é uma classificação de todas as seleções do mundo, a partir de uma métrica desenvolvida pela própria Fifa, que considera jogos, competições, nível dos adversários, entre outros fatores. O ranking é utilizado para determinar questões esportivas, como os cabeças de chave na Copa do Mundo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da CBF.

