Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2024

Na manhã desse sábado (10), a equipe foi a campo no CT do Sesc para concluir os últimos ajustes antes do duelo. (Foto: Juliana Zanatta)

As Gurias Coloradas farão a sua estreia na Supercopa Feminina em duelo contra o Corinthians neste domingo (11), às 10h30min, no Estádio Beira-Rio. Na manhã desse sábado (10), a equipe comandada pelo técnico Brenno Basso foi a campo no CT do Sesc para concluir os últimos ajustes antes do confronto.

Desde o retorno das férias, o grupo tem trabalhado intensamente para estrear na temporada no mais alto nível. Esta última semana contou com uma preparação voltada ao ganho de capacidades físicas, tanto no campo quanto na academia. “Procuramos no campo expor as atletas a cargas físicas que vão ser exigidas no jogo de domingo, conciliando isso aos treinamentos do professor Brenno, onde conseguimos suprir as necessidades físicas ideais programados pela comissão técnica”, explica o preparador físico da equipe, Luiz Rodrigo de Oliveira.

Na parte técnica, o treinador Basso realizou ajustes táticos na equipe, trabalhando relações coletivas, tanto na fase defensiva quanto na ofensiva. O comandante alvirrubro fez um balanço da preparação do grupo para a estreia na temporada. “A gente chega ao final dessa quarta semana de pré-temporada muito otimista e satisfeito com tudo o que conseguimos construir e transferir do planejamento para a prática. As atletas retornaram das férias com a composição corporal em dia e isso facilitou e otimizou o trabalho nessas nossas quatro semanas de preparação”. Para o primeiro jogo do ano, Basso destacou o ponto forte das Gurias Coloradas em busca da vitória diante da equipe paulista. “O diferencial do Inter é o coletivo. São atletas trabalhando por um mesmo objetivo”.

Para a temporada que está prestes a iniciar, as Gurias Coloradas contam com os reforços da atacante Yenny Acunã, da lateral Katrine e da goleira Tainá Gondim.

2024-02-10