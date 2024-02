Inter Inter e São José se enfrentam às 19h deste domingo no estádio do Zequinha pelo Gauchão

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A equipe colorada finalizou a preparação para o duelo nesse sábado de Carnaval. (Foto: João Batista/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho 2024, o Inter encara o São José a partir das 19h deste domingo (11) no estádio do Zequinha (Francisco Novelletto Neto), em Porto Alegre. Para a segunda partida consecutiva fora de casa, o técnico Eduardo Coudet poderá promover algumas alterações no time que iniciará o confronto.

Por conta do gramado sintético do estádio, o treinador argentino deve preservar alguns dos principais jogadores e mandar a campo uma equipe alternativa.

A equipe colorada finalizou a preparação para o confronto nesse sábado (10) de Carnaval. O treinamento foi com portões fechados no CT Parque Gigante. O treinador Eduardo Coudet optou pela privacidade para fazer os últimos ajustes no time que entrará em campo no Zequinha. Depois de vencer fora de casa no último jogo, a equipe busca mais um resultado positivo para seguir somando pontos no Gauchão.

O técnico argentino não poderá contar com Alan Patrick. O capitão colorado recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. A punição ocorreu aos 16 minutos do segundo tempo. O meia fez falta por trás em Amaral e foi amarelado pelo árbitro Anderson Daronco. Já o meio-campista Mauricio tem a rodada final do pré-olímpico na Venezuela e retorna na próxima semana.

A equipe colorada tem a melhor defesa da competição, tendo sofrido gols em apenas um jogo.

No último duelo pelo torneio estadual, disputado no Estádio dos Plátanos, o Inter havia vencido o Santa Cruz por 2 a 0 na noite da última quarta-feira (7). Os gols foram marcados por Bruno Henrique e Enner Valencia. Com o resultado, a equipe comandada por Eduardo Coudet foi a 13 pontos na tabela e manteve a vice-liderança, condição que pode ser alterada dependendo dos resultados da rodada neste domingo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-e-sao-jose-se-enfrentam-as-19h-deste-domingo-no-estadio-do-zequinha-pelo-gauchao/

Inter e São José se enfrentam às 19h deste domingo no estádio do Zequinha pelo Gauchão

2024-02-10