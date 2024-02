Inter Luiz Milano Junior é o novo diretor geral das categorias de base do Inter

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2024

Desde 2021, o dirigente estava à frente da direção da categoria Sub-20 do Celeiro de Ases. (Foto: Divulgação)

Luiz Caldas Milano Junior assumiu oficialmente nesta semana o cargo de diretor geral das categorias de base masculinas do Inter. Desde 2021, o dirigente estava à frente da direção da categoria Sub-20 do Celeiro de Ases.

O novo diretor celebrou o convite do Conselho de Gestão e falou sobre o novo cargo: “Foram três anos muito importantes junto à Sub-20, em termos de aprendizado, de como funcionava toda a base, de como as dinâmicas funcionam no dia a dia. Agora, fui convidado para assumir esse novo desafio, que é ainda maior. É um novo ciclo pelo qual o Clube está passando e a ideia é trabalhar muito e ajudar o Inter, que é o clube que a gente ama”, comentou.

Luiz Caldas Milano Junior participa da vida política do Internacional há 16 anos. De 2008 a 2016, foi conselheiro do clube, tendo retornado ao Conselho Deliberativo em 2021. Entre 2021 e 2023, foi diretor da categoria sub-20 do Celeiro de Ases, onde junto conquistou quatro títulos: o Campeonato Brasileiro (2021), a Supercopa do Brasil (2021) – triunfo que garantiu ao Inter sua primeira participação na Libertadores Sub-20 –, o Tetracampeonato Gaúcho (2021) e o Pentacampeonato Gaúcho (2022). Formado em Direito, atualmente, aos 44 anos, é empresário.

Juntamente com Milano foram apresentados os demais diretores de categoria:

– Diretores Categoria Sub-20/18: Diego Fernan Saraiva; e Ricardo Borges Fortes de Oliveira.

– Diretores Categoria Sub-17/16: Adalberto Gonçalves; e Cláudio Curra.

– Diretores Categoria Sub-15: Nelson Baron; e Tomás Machado.

– Diretores Categoria Sub-14: Marcos Paulo Santos; Artur Caleffi; e Rodrigo Coufal.

– Diretores Categorias Iniciação e Escola Rubra: Álvaro Rosa Lopes; e Jefferson Correa Pinto Amando.

