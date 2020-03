Esporte Futebol Internacional na tela da TV Pampa

Por Redação O Sul | 6 de março de 2020

Confira as transmissões do Campeonato Italiano, Turco e Mexicano Foto: (Twitter/ Divulgação/Cagliari) Foto: (Twitter/ Divulgação/Cagliari)

O sábado (7) será de muito futebol na tela da TV Pampa, da RedeTV, com a transmissão de jogos do Campeonato Turco, Italiano e Mexicano. A primeira partida será entre Fenerbahçe e Denizlispor, a partir das 13h45 (horário de Brasília), pela 25ª rodada da temporada 2019/20 do Campeonato Turco, diretamente do Estádio Sükrü Saracoglu, em Istambul.

Já às 16h, diretamente do Estádio Azteca, na Cidade do México, você acompanha o compacto entre América do México e Necaxa protagonizam o grande jogo da 8ª rodada do Clausura 2020 do Campeonato Mexicano.

Para fechar, às 16h30, tem o enfrentamento entre SPAL e Cagliari, no Stadio Paolo Mazza, em Ferrara, Itália, pelo Campeonato Italiano.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

