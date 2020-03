Economia Estrangeiros retiram R$ 44,8 bilhões da Bolsa, o maior valor da história para um ano

Por Redação O Sul | 6 de março de 2020

Nesta sexta-feira (6), a cotação caía 0,58%, a R$ 4,6260 às 15h34. Foto: Marcos Santos/USP Imagens Nesta sexta-feira (6), a cotação caía 0,58%, a R$ 4,6260 às 15h34. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Até a última quarta-feira (4), estrangeiros sacaram, neste ano, R$ 44,8 bilhões da Bolsa de Valores brasileira. O valor supera tudo que foi retirado em todo o ano de 2019, de R$ 44,5 bilhões, sem contar ofertas de ações. Nesta sexta-feira (6), até o início da tarde, a Ibovespa caía a 3,21% e, no ano, tem queda de cerca de 15,4%.

A saída histórica também supera a retirada de 2008, maior da série da B3. Em valores corrigidos pela a inflação, foram sacados R$ 44,6 bilhões no ano da crise financeira. A velocidade de saída também é recorde, cerca de R$ 1,05 bilhão por pregão, e supera a média diária de 2008.

Considerando IPOs (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) e follow-ons (oferta subsequente de ações), o saldo de estrangeiros está negativo em R$ 33,4 bilhões neste ano. Em 2019, considerando essas operações, a saída foi de R$ 4,7 bilhões.

Neste ano, marcado pelo temor de investidores com o impacto econômico do coronavírus, desaceleração da economia global e demora no andamento das reformas administrativa e tributária, estrangeiros retiram dinheiro do Brasil e de demais emergentes.

O cenário contribui para uma cotação do dólar mais elevada. Na quinta-feira (5), a moeda americana bateu novo recorde nominal, a R$ 4,653. Nesta sexta-feira (6), a cotação caía 0,58%, a R$ 4,6260 às 15h34. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

