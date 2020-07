Colunistas Gá$ na praça

Por Leandro Mazzini | 21 de julho de 2020

O Congresso Nacional toca pautas específicas sobre regulação de setores cruciais para destravar mercados. (Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados)

Ao passo que foca a reforma Tributária, há décadas travada no plenário, o Congresso Nacional toca pautas específicas sobre regulação de setores cruciais para destravar mercados. O deputado federal Laércio Oliveira (Progressistas-SE) será o relator da Nova Lei do gás na Câmara, decidiu o presidente Rodrigo Maia. O setor é estratégico para a indústria nacional – que em alguns casos ainda depende de importação do produto. O projeto visa abrir o mercado e baratear o preço do produto para plantas industriais, abastecimento de veículos e até botijão de gás. A Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres prevê 4 milhões de empregos. “O projeto vai permitir que produtores (de petróleo em mar e terra) tragam muito gás natural”, diz o deputado.

Cozinha

Segundo Laércio, 40% do gás produzido hoje é reinjetado no subsolo, porque o País não tem dutos para conduzir o produto para utilização. “O pré-sal tem muito líquido de gás”.

Termelétrica

A abertura também será fundamental para o investimento em termelétricas e geração de energia mais barata. Outro setor impactado é a produção de fertilizantes.

Aliás…

… O gás é um insumo muito importante para a indústria de pisos, vidros, minérios, entre outros produtos.

É guerra

Há uma guerra velada de laboratórios gigantes com informação & desinformação sobre medicamentos para combate ao Covid-19. O importante para essa turma é criar uma vacina que renda bilhões de dólares e desqualificar remédios na praça, baratos, que não curam, mas podem reforçar a imunidade do organismo.

Quanto vale

Essa guerra envolve médicos e cientistas, com suas versões (técnicas, claro, mas também sob a ótica da indústria). É como aquela cena em que você chega na farmácia e o balconista tenta te empurrar o medicamento que paga melhor comissão ao vendedor.

Te cuida, povo

A prefeitura de Itajaí (SC) distribui ivermectina para combate prévio ao coronavírus. E não é a única, como já publicamos. Um kit com este medicamento e a cloroquina é distribuído gratuitamente pela prefeitura de Ceres (GO).

Tentou

Rifado pela ALERJ e aliados, o governador do Rio, Wilson Witzel, tentou última cartada elogiando bolsonaristas e pedindo trégua ao presidente. Em vão, por ora.

Caixa forte

O presidente Jair Bolsonaro está oferecendo aos xeiques de Abu Dhabi e Arábia Saudita boas fatias da Petrobras nos campos de pré-sal. A conferir nos próximos leilões.

Take off

Lembra da comissária de bordo que ganhou indenização de R$ 15 mil, demitida por estar acima do peso, conforme regras misóginas de uma empresa? É da OceanAir, renomeada Avianca, que… faliu. Mas o TRT de Guarulhos não deixou escapar.

Usina dos bilhões

Em 2023, a usina de Itaipu – superavitária e com entrega eficiente de energia – será também uma potencia mundial em orçamento, após quitar acordo com o Paraguai. Serão R$ 5 bilhões por ano para reinvestimento e outras ações – e que podem chegar a R$ 100 bilhões se conselho negociar antecipação de direitos creditórios com distribuidoras.

A bordo

A startup Buser retoma atividades em 100 cidades. O app intermedeia viagens intermunicipais de ônibus e reduz o custo para o viajante em até 60% em relação aos preços da rodoviária.

ESPLANADEIRA

# Vai até sexta-feira (24) a campanha #Ecofriday no Brasil, do Mercado Livre , com produtos de impactos socioambientais positivos.

