Política Gabinete de Segurança Institucional de Lula afasta militares que enviaram ao coronel Mauro Cid detalhes de viagens do presidente

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2023

Os três militares afastados foram incorporados ao GSI na gestão presidencial passada. (Foto: Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo Lula afastou os militares Márcio Alex da Silva (segundo-tenente do Exército), Dione Jefferson Freire e Rogério Dias Souza (suboficiais da Marinha) pelo envio de e-mails a Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com informações confidenciais sobre as agendas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O GSI disse que abriu sindicância para apurar os fatos e informou que os três “serão desligados da Presidência da República”.

As mensagens estavam na caixa de e-mails deletados de Mauro Cid e estão sendo analisadas pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro. Todas contêm documentos anexados e informações sobre a segurança de Lula em agendas oficiais – com horários de chegada e saída, pontos de encontro, itinerário, veículos que foram usados na escolta e agentes responsáveis por coordenar as operações.

No dia 10 de março, Mauro Cid recebeu um e-mail de Rogério Dias Souza com informações sobre as agendas de Lula em Xangai, na China. Nos dias seguintes, 11 e 13 de março, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro também recebeu mensagens enviadas originalmente por Dione Jefferson Freire e Márcio Alex da Silva com informações sobre compromissos do petista em Brasília. Essas mensagens estavam na lixeira da caixa do e-mail de Mauro Cid (mauro.cid@presidencia.gov.br), à qual ele continuou tendo acesso depois do fim do mandato de Bolsonaro. Ele está preso desde 3 de maio, acusado de fraudar cartões de vacinação.

Os três militares afastados foram incorporados ao GSI na gestão presidencial passada. Freire é o mais antigo: passou a compor o gabinete em 2 de janeiro de 2020. Silva ingressou sete meses mais tarde, em julho de 2020, enquanto Souza chegou por último, em maio de 2021.

